半夜如廁昏倒 心臟「罷工」當心猝死

一名60多歲男子，有規律運動習慣，身體健康狀況良好，半夜起床上廁所時發生短暫昏厥，之後回復意識卻不知道發生什麼事，就醫檢查發現是「房室傳導阻滯」，醫師指出，若是心跳過慢(每分鐘搏動小於60下)或不穩定、頻繁心搏暫停，就會有猝死的危險。

榮新診所副院長潘俊伸表示，「房室傳導阻滯」是慢速心律不整的一種，平時無明顯症狀，當心跳過慢或暫停時，會忽然出現暈眩狀況。這名患者曾被診斷有第二度心室傳導阻滯、偶發性心室早期收縮，及右冠狀動脈、左冠狀動脈輕度狹窄，僅接受血脂藥物治療並追蹤。

因患者有相關病史，特別進行連續三天的心電圖檢查，竟是「完全性房室傳導阻滯」，三天內發生逾80次心搏暫停，清醒時最長暫停4.29秒，睡眠時最長暫停8.48秒。立即轉診心臟科，進行手術置放人工心臟節律器，目前症狀穩定。

房室傳導阻滯可分為三度，第一度是指心搏脈衝傳導阻滯要比正常心搏慢，大多不會引發症狀，不用治療；第二度是因有部分心房脈衝無法傳到心室，導致脈搏變得不規則，會依據是否有症狀給予人工心臟節律器治療；第三度是脈衝無法傳導，心室單獨繼續搏動，與竇房結及心房跳動完全無關。

潘俊伸說，第三度房室傳導阻滯又稱為完全房室傳導阻滯，症狀嚴重也較危險，會有頭痛、低血壓、昏厥，甚至併發心臟衰竭、Adam-Stokes症候群（突發心律異常，可能會出現意識喪失、昏厥、抽搐和腦缺血等症狀）等；好發於50歲以上中老年人，以各種原因造成的心肌炎症最常見。

潘俊伸提醒，當出現心律不整、胸悶、暈眩時，要調整飲食和生活習慣，並詳細檢查找出原因。「房室傳導阻滯」可由問診及一般心電圖檢查發現，但有時患者症狀不明顯，且一般心電圖檢查也不一定有異常，可安排長天期的24小時心電圖檢查幫助診斷。