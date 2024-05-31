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健康你我他／就算少了激情 也要適時抱抱
目前我的年紀正卡在「不惑」與「知天命」之間，雖然在日積月累的人生經驗上，早已少了許多「問號」，然而卻還是無法做到「順應天命」，總是相信木訥的老公還是有「可教化」的可能。
每當和閨蜜聊天，難免離不開彼此的「性愛之事」。我們踏入婚姻皆有十餘年了，早已明白「老夫老妻」的相處模式，但並不等同於「男女朋友」，差別在於夫妻間少了「和諧」，而是多了「妥協」，但也在夫妻之間的相互包容下，克服了「七年之癢」，若與彼此的老公相處上遇到難題，就和閨蜜「分享」，好好一吐口水，期待夫妻之間的關係再次行雲流水。
處在同一個屋簷下，夫妻間就算少了激情，還是有著日積月累的感情，但是無論感情再深厚，難免也有寡淡的時候，為了持之以恆的經營好感情，「性」有時候是彼此共同生活相處中的「潤滑劑」，有時又是維繫夫妻感情的「防腐劑」，於是適時的「抱抱」還是很重要的。
常聽人說：「男人是先有性才有愛；女人卻是先有愛才有性。」但無論如何，「性」還是有其必要，而夫妻在一起難免會面對許多衝突，除了設身處地、將心比心，再加上手牽手、心連心，肯定會顯現出更多幸福的基因。
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