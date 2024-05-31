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金西醫療量能不足 牙醫掏錢蓋門診大樓

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
「長風杏林苑聯合門診大樓」興建動土典禮昨天在湖下重劃區舉行，縣長陳福海（右）致詞肯定洪長享（左二）對金門醫療的付出。記者蔡家蓁／攝影
「長風杏林苑聯合門診大樓」興建動土典禮昨天在湖下重劃區舉行，縣長陳福海（右）致詞肯定洪長享（左二）對金門醫療的付出。記者蔡家蓁／攝影

金門東半島有部立金門醫院，西半島僅數間診所，為均衡東西半島醫療資源差距，縣府多年來想在西半島蓋聯合門診中心，但卻苦尋不到適合的公有土地。金門知名牙醫洪長享自掏腰包買地、動土興建共12樓「長風杏林苑聯合門診大樓」，他盼未來能造福金門鄉親。

為紓解金西地區醫療量能不足問題，衛生局統籌規畫設置金西地區醫療聯合門診中心，但因為土地需為公有地，多年找不到適合的地。據悉，長風杏林苑聯合門診大樓土地成本約3千萬，整棟蓋好估計超過1億元。

昨辦聯合門診大樓興建動土典禮，縣長陳福海說，如果沒有洪長享，就沒有金門的特殊醫療牙醫，金門身障兒童要看牙醫很辛苦，他看到洪對孩子的照顧很感動。陳也說，他選舉支票是西半島也要有個醫療園區，他很感謝洪先幫他執行政見。

洪長享表示，他的夢想是希望能蓋一棟自己的住宅與門診大樓，現在把二個夢想合而為一，這棟大樓預計興建12層樓，未來規畫一半做為聯合門診使用，主要作醫療用途，希望規畫小而美、較為完善的聯合診所，結合中西醫科別，將多個科別集中於一棟大樓。

洪長享說，相信這棟大樓一定可以如期如質完工；而選擇在湖下重劃區興建的原因為他是烈嶼鄉民眾，他也希望能就近照顧鄉親，期盼能帶動重劃區發展。

牙醫 金門

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