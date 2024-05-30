專訪／談勞基法二修 勞長何佩珊：全執政團隊都有創傷壓力症候群

聯合報／ 記者葉冠妤李柏澔／台北即時報導
勞動部長何佩珊。記者林伯東／攝影
勞動部長何佩珊。記者林伯東／攝影

蔡政府時代，短時間內二度修正勞動基準法，引發勞團激烈抗爭。時任行政院副秘書長的何佩珊負責推動、協調修法，四月中旬卓內閣人事發布時，她成為賴政府的勞動部長，勞團稱她為勞基法二修打手，也擔心勞基法三修。對此，何佩珊今接受本報專訪時說，這是勞團對她的誤解，而回憶起當年修法，她大嘆一口氣地說，「整個執政團隊都有創傷壓力症候群」，目前沒有三修勞基法的計畫。

賴總統擔任行政院院長時曾主導二修勞基法，並提及勞基法許多條文已不合時宜，指示勞動部著手全面檢視勞基法，繼續啟動下一階段修法，或制定一部新且完整的勞基法，去年競選期間也重提此事，因此當賴總統上任，勞團不免憂慮「功德院」再起，將推動三修勞基法。

何佩珊今親自解除外界疑慮，強調目前沒有修法計畫。她說，勞基法修一法動全身，任何修正要必須謹慎。賴總統講的是僅是概念，是希望對產業更有發展、更有利，也更符合勞動者安全，在此前提下對勞基法適度檢討，不是真的一定要修法。

提及過去擔任行政院副秘書長，在兩度修正勞基法時負責擔任行政與立法部門的協調者，何佩珊又是嘆氣、又是大笑。她說，當時整個執政團體都有創傷壓力症候群，2018年二修後，尤其是立委，只要聽到勞基法就怕。

她指出，從2016年到2018年的勞基法修法波折，對勞動部來講是大傷，花了很長時間修復，也因此6年來，前勞動部長許銘春能做的也有限。原因在於勞動部的法令全是牽一髮而動全身，尤其是勞基法，就如同藍營立委提案修法增加產假，她一開始也覺得增加產假很好，但也有執政黨的立委提出另種看法，認為應該同時考慮人力調配問題。

何佩珊回憶，勞基法影響影響各行各業，當時一例一休綁太死，導致部分輪班人員動不了，「搞到整個修法幾乎是全行政院動員，盤點需要調整的產業有哪些」當時不是只有勞動部一個部會作戰，而是所有部會動起來，包括國發會、經濟部，連國防部都加入，各部會都要盤整。

她坦言，勞基法是一部很麻煩的法律，也很僵硬，確實有需要修正，如果能以不修法為前提，勞動部正在嘗試、規劃修正關於彈性工作時間的辦法，且是對勞動者有利放寬。

至於勞團稱她為勞基法二修打手，何佩珊說，這對她有些誤解，以當時她擔任的政院副秘的角色，並不能只從勞動部觀點來處理問題，她相信，隨著自己接任勞動部長，勞工朋友會因看到她推動了哪些政策而改變想法。

何佩珊 勞動部 勞基法

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