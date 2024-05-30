快訊

影／黃仁勳突走出餐廳！與粉絲親切互動 嗨拋飲料幫解渴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子結紮局部麻醉突不說話…醫生驚嚇 真相曝光「賺到了」

香港01／ 撰文：田中貴
手術情境示意圖。圖／Ingimage
手術情境示意圖。圖／Ingimage

局部麻醉顧名思義只是向手術特定位置注射局部麻醉劑，患者理應一直保持清醒。台灣有醫生分享最近1宗個案，當時為1位男病人進行輸精管結紮手術，其間採取局部麻醉，醫生與男病人一直有說有笑，醫生更說了數個笑話，但病人突然沉默，令到醫生擔心是否得罪對方而不自知，於是同樣保持沉默。直到手術結束後，醫生眼見病人沒有反應，通知對方手術結束，此時卻傳出打呼聲，原來病人睡了覺，事後還笑言雖然接受局部麻醉，但效果等同全身麻醉，「真是賺到了」。

泌尿科醫師高銘鴻在其臉書專頁表示，日前為1名男病人做輸精管結紮手術，對方同意使用局部麻醉。手術開始時雙方一直聊天，高醫生詢問病人有多少名孩子和職業等資料，而且說笑話時，病人反應不錯，且能適時回應。

但當說到第二、第三個笑話時，病人突然不再出聲，高醫生心想「糟糕，是不是笑話得罪他了？」，明明「笑話已經有好幾百個病友捧場了」，以為自己江郎才盡，於是同樣不再說話，繼續和助手專心做手術。

數分鐘後，高醫生通知病人手術結束，但對方沒有反應，甚至傳出打呼聲，原來病人已經睡着，所以才沒有再回應。高醫生輕輕搖醒對方，病人突然醒來，大叫「呀！我是誰？我在哪裡？」，相信進入深層睡眠，高醫生再指手術已經完成，病人隔了一會兒才如夢初醒。

病人術後換回衣服，詢問明明同意局部麻醉，為何剛才好像全身麻醉，高醫生直言的確是局部麻醉，但他只是睡着，病人恍然大悟，形容都算是另一種全身麻醉，「好像睡了很沉，這樣我（病人）真是賺到了」。

延伸閱讀：

台女頭痛超過5年 元凶竟是「超大石化鼻屎」 終要動手術取出

慎入！情人節激戰太激烈 女生痛到求醫 醫生確認一病例秒做手術

文章授權轉載自《香港01》

手術 結紮 醫師

相關新聞

蛋糕夾蟑螂「一咬卡滋卡滋」 麵包店遭稽查勒令停業

1名女網友29日下午3點到嘉義市香的里蛋糕店，買巧克力蛋糕，返家後出蛋糕吃一口，不料「直接聽見卡滋卡滋聲」，吐出來發現1...

天氣更不穩定！輕颱馬力斯明恐生成 周末全台有雨「降雨熱區出爐」

中央氣象署今天表示，明天水氣增加，天氣更不穩定，西半部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後更要留意局部大雨。周六、周日受鋒...

變裝皇后妮妃雅家世曝！外公超狂 台灣史研究「大神級」人物也是他親戚

曾經獲得蔡英文總統府接見的魯保羅變裝皇后秀冠軍得主妮妃雅，原來相當有背景，家世說起來很厲害。...

專訪／談勞基法二修 勞長何佩珊：全執政團隊都有創傷壓力症候群

蔡政府時代，短時間內二度修正勞動基準法，引發勞團激烈抗爭。時任行政院副秘書長的何佩珊負責推動、協調修法，四月中旬卓內閣人...

人氣YouTuber斜槓錄Podcast 十大熱門頻道一次聽！冠軍一聽就停不下來

Podcast節目自2020年開始如雨後春筍般蓬勃發展，不僅提供創作者另一種傳達想法的媒介，民眾只要戴上自己的耳機...

男子結紮局部麻醉突不說話…醫生驚嚇 真相曝光「賺到了」

局部麻醉顧名思義只是向手術特定位置注射局部麻醉劑，患者理應一直保持清醒。台灣有醫生分享最近1宗個案，當時為1位男病人進行輸精管結紮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。