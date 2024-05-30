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星宇航空7月1日開航富國島　攜手VOGUE推出戀愛實境秀

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
星宇航空自7月1日起，每周五班飛航越南新興度假勝地富國島。圖／星宇航空提供
星宇航空自7月1日起，每周五班飛航越南新興度假勝地富國島。圖／星宇航空提供

星宇航空台北-富國島航線7月1日正式開航，將以A321neo型客機每周五班定期飛航，成為最多越南航點的國籍航空，共飛航胡志明市、河內、峴港及富國島四個航點。為慶祝開航富國島，星宇航空與VOGUE合作，推出「戀夏富國島實境」企劃，招募5名單身男女共度五天四夜，全程拍攝紀錄，於星宇航空、VOGUE 及GQ的社群平台包括IG、YouTube等頻道播出。

星宇航空表示，富國島是越南唯一免簽證的度假島嶼，以清澈海水和潔白沙灘聞名，島上擁有多家五星酒店及Villa，多樣性的美景、平易近人的價格，讓旅客輕鬆享有奢華的海島度假。富國島上全球最長的跨海纜車、擁有夕陽美景的日落沙灘、有曖昧催化劑之稱的野生動物園，讓參與此次企劃的五名單身男女更有機會找到另一半。

星宇航空指出，此次企劃報名時間為即日起至6月16日中午12時整，只要年滿20歲並持效期半年以上之護照，性別不拘皆可報名，將從中挑選5位幸運者搭乘首航班機飛往有東方威尼斯之稱的「富國島」共度五天四夜，這趟「戀夏富國島實境」將全程進行拍攝紀錄，於星宇航空、VOGUE 及GQ的社群平台包括IG、YouTube等頻道播出。

星宇航空透露，參賽者無需在荒島上尋覓對象、也不用自煮三餐，實境企劃將妥妥地安排各位入住頂級奢華「洲際酒店 InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort」，不僅有著富國島最高的高空酒吧INK 360，更擁有五間餐廳及四座泳池可供選擇，除此之外，還將帶各位體驗世界級遊樂園及IG最夯景點之一親吻橋（Kiss Bridge）。

星宇航空聯手VOGUE號招單身男女首航富國島談戀愛。圖／星宇航空提供
星宇航空聯手VOGUE號招單身男女首航富國島談戀愛。圖／星宇航空提供
「戀夏富國島實境」將全程進行拍攝紀錄，於星宇航空、VOGUE 及GQ的社群平台播出。圖／星宇航空提供
「戀夏富國島實境」將全程進行拍攝紀錄，於星宇航空、VOGUE 及GQ的社群平台播出。圖／星宇航空提供

富國島 星宇 酒店

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