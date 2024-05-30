星宇航空7月1日開航富國島　攜手VOGUE推出戀愛實境秀

星宇航空台北-富國島航線7月1日正式開航，將以A321neo型客機每周五班定期飛航，成為最多越南航點的國籍航空，共飛航胡志明市、河內、峴港及富國島四個航點。為慶祝開航富國島，星宇航空與VOGUE合作，推出「戀夏富國島實境」企劃，招募5名單身男女共度五天四夜，全程拍攝紀錄，於星宇航空、VOGUE 及GQ的社群平台包括IG、YouTube等頻道播出。

星宇航空表示，富國島是越南唯一免簽證的度假島嶼，以清澈海水和潔白沙灘聞名，島上擁有多家五星酒店及Villa，多樣性的美景、平易近人的價格，讓旅客輕鬆享有奢華的海島度假。富國島上全球最長的跨海纜車、擁有夕陽美景的日落沙灘、有曖昧催化劑之稱的野生動物園，讓參與此次企劃的五名單身男女更有機會找到另一半。

星宇航空指出，此次企劃報名時間為即日起至6月16日中午12時整，只要年滿20歲並持效期半年以上之護照，性別不拘皆可報名，將從中挑選5位幸運者搭乘首航班機飛往有東方威尼斯之稱的「富國島」共度五天四夜，這趟「戀夏富國島實境」將全程進行拍攝紀錄，於星宇航空、VOGUE 及GQ的社群平台包括IG、YouTube等頻道播出。