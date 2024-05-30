人氣YouTuber斜槓錄Podcast 十大熱門頻道一次聽！冠軍一聽就停不下來

這些創作者的節目別錯過！

台灣Podcast節目自2020年開始如雨後春筍般蓬勃發展，不僅提供創作者另一種傳達想法的媒介，民眾只要戴上自己的耳機，無論何時何地都能聆聽自己喜歡的節目。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你來盤點台灣有哪些人氣YouTuber經營的Podcast頻道入圍Top 10榜單！

有哪些方式可以收聽Podcast節目呢？事實上，包含Apple Podcasts、Google Podcasts、Spotify、Firstory、SoundOn（聲浪），都能夠及時聽到最新最快速的資訊，事不宜遲，趕快跟著小編一起來挖掘更多優質好聽的Podcast頻道囉～

image source:示意圖／ChatGPT

No.10 《蔡阿嘎543》

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號稱YouTuber界長青樹的蔡阿嘎，手上除了握有7個YouTube頻道，2022年8月他也宣布創立個人Podcast頻道《蔡阿嘎543》，以「造謠大會」、「關我屁事」、「嘎哥幫你罵」、「寶島特蒐組」、「重返人生」、「怪奇徵信社」、「大頭佛問事」、「人生KTV」、「職人冷知識」等單元，展現有別於以往影音頻道內容，在「不代表本台立場」單元還能聽到大頭佛、蔡宗翰、蘿拉、大久糾等團隊成員私底下有趣好玩的爆料內容。

《蔡阿嘎543》播出後更是受到聽眾好評，「雖然從很久以前就知道蔡阿嘎，但最近職務調動關係上班一直聽《543》又整個重新圈粉，簡直欲罷不能啊」、「佛姐的投資心法是不是能剪成獨立集數？或者另開頻道？不然想複習投資相關心得都無從找起」。

No.9 《婊姐必請》

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以美妝部落客起家的YouTuber「丹妮婊姐」，2019年9月從影音創作者身份跳脫為Podcaster，邀請演藝圈、網紅圈、作家圈等各方專業人士上節目分享，短短不到1個小時的對談方式，不僅活潑有趣，也能讓聽眾淺顯易懂，快速吸取豐富內容，其中「二百五新聞週報」系列評論當週國際新聞重點脈絡，對於現在無法抽空關心時事的人來說非常實用。

網友對於丹妮婊姐《錶姐必請》Podcast頻道給予熱烈迴響，「超愛國際新聞，我有努力做環保」、「好喜歡冷知識時間」、「痘痘那集超讚，整集都好有幫助，決定開始少吃零食」、「好愛婊姐0125的問答，沒有對錯只有價值觀合不合！！整段聽完不知為何有點感動」、「小米這一集真的好精彩，這一集很值得一聽再聽，果然小米自帶節奏，好棒的內容」。



No.8 《館長陳之漢》

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在YouTube頻道擁有逾百萬人訂閱的創作者「館長」，先前就會在個人頻道開直播與粉絲互動，2022年3月建立Podcast頻道後，如果粉絲來不及跟上直播、訪談，也能直接在這裡聽取精華片段。館長在頻道中針對當週發生社會時事進行批判與討論，直率表達方式，也讓他在網路上圈粉無數。

《館長陳之漢》開播2年以來也引發討論，「開車終於也可以聽館長了，希望多多更新」、「希望Podcast更新速度可以跟YouTube一樣快，上班聽才可以紓壓」、「希望可以日更，方便上班路途聆聽」、「希望繼續上傳更新！給晚上早睡沒跟到直播的，早上通勤可以繼續聽」，還有聽眾針對陳沂訪談回應，「從沒看過陳沂的直播，只有在新聞看過負面消息，沒想到這集超有趣，還帶點粉紅泡泡是怎麼回事」。

No.7 《呱吉》

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身為《上班不要看NSFW》創辦人之一的呱吉（邱威傑），以不正經、大尺度內容吸引男性粉絲關注，2018年以無黨籍身份當選台北市議員，2019年8月Podcast頻道創立後，便以每週三直播存檔、每週五新資料夾商業合作模式與網友互動，主持人呱吉與彩翎精彩對談，歡樂的氣氛也經常感染線上收聽的聽眾。

粉絲對於呱吉的Podcast頻道分享，「最喜歡聽新資料夾！騎車邊騎邊笑！哈哈哈哈」、「平常無時無刻都會聽，睡前也會定時15或30分鐘。今天在聽新資料夾77集，老闆爆氣那邊直接嚇到，之後起來繼續聽，快笑死」、「自從某次在YouTube看到呱吉質詢的影片就變成呱吉粉～口條跟用心程度都超讚」、「聽你們的節目慢慢地對自己糾結的事情感到釋懷，慢慢的好起來，謝謝你們帶給大家那麼有趣的節目」。

No.6 《跳脫Do式圈》

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百萬YouTuber「The DoDo Men嘟嘟人」由工程師Ian（李立唯）和精算師Eric（陳建安）創立，兩人籌備半年後，終於在2023年正式成立《跳脫Do式圈》Podcast頻道，除了回應觀眾敲碗，也希望能展現有別於YouTube上跑到室外、熱血氛圍之外，想要探討內心、靜態的話題，例如感情狀態、旅遊故事、圈內人經驗分享等。



《跳脫Do式圈》開播僅一年就收穫許多網友回饋，「原本只有在看你們的影片，對於聽Podcast沒什麼興趣，最近因為空閒時間變多，聽了你們的Podcast直接愛上，不管是只有你們兩個人的聊天或是來賓訪問，甚至是Do書會都好讚」、「很喜歡Do書會的分享～覺得給自己很多力量，我6月要去新的公司，對我來說是個跳脫舒適圈的工作內容，讓我更有力量去面對未知」。



No.5 《唐陽雞酒屋》

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喜歡星座命理的朋友看過來！台灣國師唐綺陽在2013年創立《唐綺陽官方專屬頻道》，為觀眾講解每週星座運勢、12星座職場、感情關係，截至目前為止累積逾110萬人訂閱追蹤；2020年10月唐綺陽以諧音方式將Podcast命名為《唐陽雞酒屋》，以人際關係為主題，每週日更新週報、每週二、五更新社會觀察，與小編卡蘿一同探討不同星座展現特性及分享日常生活。



聆聽《唐陽雞酒屋》也成為許多通勤族必做的事情，「老師的分析讓我更認識自己，回想過去其實也發生過類似的事情，但自己並沒有從這樣的角度觀察過，很謝謝老師，希望自己以後人際互動要更謹慎」、「喜歡唐老師跟卡蘿的搭配，唐老師+卡蘿的笑聲聽了很紓壓」、「謝謝老師休息一下的聊聊系列，願意聽聽年輕人、看到年輕人的實在話」。

No.4 《百靈果News》

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YouTuber凱莉（王晴蒂）和Ken（楊超然）共同主持YouTube頻道《百靈果News》，其中「The KK Show」節目經常邀請藝人、網紅上節目進行對談，喜劇訪談的類型也讓兩人迅速在創作者圈竄紅。早在2019年初，凱莉和Ken進軍Podcast平台，以雙語對話、輕鬆口吻包裝知識內容、國際大事，累積至今已製作出超過500集Podcast節目。

《百靈果News》不少集數也掀起聽眾回饋，「身為老聽眾，真的很佩服百靈果能夠一直邀訪各界不同的聲音來對談」、「很喜歡像與劉必榮教授討論的內容，希望可以有更多這樣的內容」、「很喜歡呱吉來訪這集，對最後民主就是個沒效率，需要大家團結的制度這個結尾的故事很感動！對那些法案有贊同也有不贊同的地方，但覺得還是有很多討論空間的」。

No.3 《強者我朋友 by 志祺七七》

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百萬YouTuber志祺七七堅持每年365天更新時事議題，「每週7天、每天7點、每次7分鐘」，讓觀眾能夠從影片中快速吸取懶人包，甚至開放網友在留言區討論，頻道建立不到6年就累積144萬人訂閱。志祺七七2021年過年期間開設《強者我朋友 by 志祺七七》Podcast頻道，連續7集試播集也讓粉絲大飽耳福，透過聲音更加暸解新聞議題、社會文化、心理健康、人際關係、環境科學、政治法律等主題內容。

許多人準時收聽志祺七七Podcast內容，「每天早上準備上班時，打開志祺七七可以讓我一邊梳洗一邊化妝一邊聽，時間很剛好，又可以學到很多新知」、「很喜歡志祺的內容，除了YT影音以外還有Podcast真是太棒了，讓我夜班也能好好專注上班，一邊聽時事知識」。

No.2 《馬克信箱（Dear Marcy）》

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平時有聆聽Podcast習慣的人，大多可能都聽過《馬克信箱（Dear Marcy）》這個頻道！在《馬克信箱》誕生以前，廣播主持人歐馬克、瑪麗便在YouTube平台創立《上班可以聽LWW》頻道，主打觀眾不只上班，就連通勤、煮飯、化妝、畫圖、打掃整理時都可以收看，希望大家能夠活在當下，掀起許多人共鳴。2019年3月，兩人建立《馬克信箱》Podcast頻道，透過即興回覆聽眾手寫信件，宛如將場景置換為「中文版解憂雜貨店」，透過數位樹洞讓大家獲得抒發的空間與時間。

在Apple Podcasts滿分5顆星的評價中，《馬克信箱》獲得4.9顆星好評，網友表示「原本只用Spotify聽，是目前手機當中唯二在聽的Podcast，感謝馬克、瑪麗陪我度過許多百無聊賴的孤獨時光」、「每個禮拜聽完YouTube最新一集後，再回來重複聽舊的，已循環聽第三次了」、「笑鬧中還是默默置入很多人生真理！推推推」。

No.1 《好味小姐開束縛我還你原形》

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近年在網路上受到高度關注的Podcast節目就是好味小姐的《好味小姐開束縛我還你原形》，身為數位媒體創作者，好味小姐在YouTube頻道《好味小姐腦波弱》，除了開直播與粉絲互動，也喜歡和大家分享育兒、養貓的可愛日常；2020年7月《好味小姐開束縛我還你原形》Podcast節目成立，好味小姐成員脆脆（陳璻安）、阿斷（黃奕傑）及很煩（尤葦帆）分享為何當YouTuber、唸工業設計、情侶出門就是要吵架等生活話題。

好味小姐Podcast頻道獲得眾多聽眾共鳴，「在這之前我從來不會在開車時聽談話性的背景，沒想到不聽還好，一聽就停不下來」、「大學畢業後準備了一年才考研究所，準備考試的期間都會聽你們的Podcast紓壓，也會定時看你們更新的影片！從主頻道貓廚房開始就很喜歡你們了！前陣子研究所那邊終於來消息說我上了啊啊啊！真的很謝謝你們在考試期間陪伴焦慮的我」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年05月28日至2024年05月26日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台灣YouTuber經營Podcast頻道』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統