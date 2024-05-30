經長稱四接勢必推動 環團：沒地方同意文件 仍違反程序正義

四接爭議受關注，新任經濟部長郭智輝今天表示，協和電廠改建（四接）「沒有替代方案，必須推動」，否則用電缺口將持續擴大。但反四接團體回應，台電若沒取得地方政府同意文件開發四接，後續要召開的環評仍會有違反程序正義的問題。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台電欲新建的協和電廠預估裝置容量達260萬瓩，其碳排量與目前的電廠高出3倍，然而根據台電2022年7月公布的資料顯示，未來北東電網的電力缺口僅50萬瓩，經濟部今卻對外稱用電缺口暴增至470萬瓩，更說協和電廠改建沒有替代方案，必須推動。

王醒之說，與其一昧用缺電威脅強蓋天然氣接收站，建議經濟部應先做好用電管理與強化電網韌性，若要蓋天然氣接受站，也該轉型發展成兼具節能、儲能、再生能源（地熱）等「三能」的「能源轉型示範園區」。

台電預計將在7月底前補正資料至環境部，後續將繼續召開環評延續會議，王醒之說，四接會衝擊海洋生態、基隆港營運、城市安全，全世界少有接收站離民宅這麼近，甚至還有國安問題，基隆港港嘴在西岸，但西岸又有軍港、軍營，再加上2大天然氣儲槽，都會成為國安目標，但這些都沒被仔細討論。

王醒之指出，按照環評作業守則，要求針對環境敏感地區，必須取得地方政府的同意文件，但基隆市長謝國樑已廢止林右昌時期的同意文件，由於四接興建地點，不管是2.0版或3.0版，與基隆水產動植物保育區完全重疊，因此要求台電須以3.0版重新申請使用水產動植物繁殖保育區開發四接同意文件，否則不管環評通過與否都沒意義，且讓地方自治淪為笑話。

環境部長彭啟明日前接受本報專訪時表示，將會邀請經濟部或開發單位、公民團體推薦名單，增聘6位專家學者參與四接環評審查。

但王醒之強調，在台電沒有申請地方政府同意開發文件前，組織專家學者參與環評審查均為空談，仍會有違反程序正義問題。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瑩說，面對未來的國際局勢，不能再用傳統的能源開發思維因應，期待賴清德總統落實競選期間「深度節能」政見，推動省下一座協和電廠。

為補足未來用電需求，台電擬在基隆外木山海岸填海造地建設第四天然氣接收站（四接），並提出「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告」；台電今年初已向環境部申請回覆報告時間展延至7月底止。