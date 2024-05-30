大人、小孩別共用防蚊液！ 藥師籲挑選幼童款「3年齡作分界」

隨著天氣變化，近期蚊蟲日漸活躍，不只有可能傳染疾病，小朋友若被叮咬可能出現「紅豆冰」。社區藥局藥師花逸修表示，不建議小朋友與大人共用防蚊液，特別是防蚊液常見成分敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）不可用在2個月以下嬰兒，更不建議使用宣稱有防蚊效果的精油，建議幼兒使用物理性防蚊措施。

花逸修指出，小朋友的防蚊液挑選可以3個年齡為分界，2個月以下、2個月至2歲、2歲以上。2個月以下嬰兒不可以使用敵避與派卡瑞丁成分的防蚊液，甚至不建議使用任何防蚊液、防蚊貼片，建議採用防蚊帳、長袖等物理防治作為。

敵避是疾管署認可的防蚊成分，並非不安全，但花逸修提醒，2個月以上幼兒建議使用低濃度防蚊液，約10%至30％；2歲以上則可以使用敵避、派卡瑞丁等成分的防蚊液，防蚊效果持久，也沒有刺鼻氣味。

若是民眾有防曬需求，花逸修表示，建議先擦防曬乳液等，等待吸收乾燥、約十分鐘後，再擦防蚊液，避免流汗導致防蚊液稀釋。