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大人、小孩別共用防蚊液！ 藥師籲挑選幼童款「3年齡作分界」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
隨著天氣變化，近期蚊蟲日漸活躍，圖為蚊子示意圖。記者曾學仁／攝影
隨著天氣變化，近期蚊蟲日漸活躍，圖為蚊子示意圖。記者曾學仁／攝影

隨著天氣變化，近期蚊蟲日漸活躍，不只有可能傳染疾病，小朋友若被叮咬可能出現「紅豆冰」。社區藥局藥師花逸修表示，不建議小朋友與大人共用防蚊液，特別是防蚊液常見成分敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）不可用在2個月以下嬰兒，更不建議使用宣稱有防蚊效果的精油，建議幼兒使用物理性防蚊措施。

花逸修指出，小朋友的防蚊液挑選可以3個年齡為分界，2個月以下、2個月至2歲、2歲以上。2個月以下嬰兒不可以使用敵避與派卡瑞丁成分的防蚊液，甚至不建議使用任何防蚊液、防蚊貼片，建議採用防蚊帳、長袖等物理防治作為。

敵避是疾管署認可的防蚊成分，並非不安全，但花逸修提醒，2個月以上幼兒建議使用低濃度防蚊液，約10%至30％；2歲以上則可以使用敵避、派卡瑞丁等成分的防蚊液，防蚊效果持久，也沒有刺鼻氣味。

若是民眾有防曬需求，花逸修表示，建議先擦防曬乳液等，等待吸收乾燥、約十分鐘後，再擦防蚊液，避免流汗導致防蚊液稀釋。

另外，花逸修提醒，精油等號稱天然防蚊液常被認為是更安全的選擇，但其實不然，美國疾病管制與預防中心不建議三歲以下小朋友使用尤加利精油或檸檬桉，過去曾發生癲癇案例，再者防蚊效果也不佳，建議若沒有特殊過敏等限制，仍建議選購有敵避或派卡瑞丁成分的防蚊液。

藥師花逸修分享防蚊液挑選建議，2個月以下、2個月至2歲、2歲以上的幼兒，各自有不同的選擇策略。圖／藥師花逸修pharma.hua_note提供
藥師花逸修分享防蚊液挑選建議，2個月以下、2個月至2歲、2歲以上的幼兒，各自有不同的選擇策略。圖／藥師花逸修pharma.hua_note提供

防蚊

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