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快速額滿！肺炎鏈球菌公費疫苗放寬登記 彰化預約平台爆量當機

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣開放50到64歲民眾登記肺炎鏈球菌疫苗接種，今天下午已登記額滿，疫苗接種示意圖。圖／本報系資料照片
彰化縣開放50到64歲民眾登記肺炎鏈球菌疫苗接種，今天下午已登記額滿，疫苗接種示意圖。圖／本報系資料照片

彰化縣今天開放50到64歲民眾登記肺炎鏈球菌疫苗接種，因瞬間流量暴增，造成彰化疫苗接種預約e點通系統速度緩慢當機，負責平台維運的系統公司從中午緊急搶修，彰化縣衛生局也發出緊急通知，而下午已登記額滿。

衛福部疾管署昨天公布即日起「短期」開放50至64歲民眾公費接種23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），以往23價肺炎疫苗只開放給65歲以上長輩施打，此次放寬到50歲以上，不少人搶著登記。

彰化疫苗接種預約e點通系統今天一開放50到64歲民眾登記肺炎鏈球菌疫苗接種，就瞬間流量暴增，因負載過大而當機，衛生局緊急公告今天下午3時30分關閉預約系統，4時重新上線，若無法線上預約民眾，也可致電合約醫療院所預約，可查詢https://reurl.cc/Vz2vyy

彰化縣衛生局表示，疾管署此批疫苗將先分配2萬劑到全國各縣市，今天下午已登記額滿，疾管署會視各縣市接種進度分配疫苗，彰化縣以往打氣佳，將會再積極爭取更多疫苗給需要的民眾施打。

彰化縣今天開放50到64歲民眾登記肺炎鏈球菌疫苗接種，因瞬間流量暴增，造成彰化疫苗接種預約e點通系統速度緩慢當機，彰化縣衛生局也發出緊急通知。圖／彰化衛生局提供
彰化縣今天開放50到64歲民眾登記肺炎鏈球菌疫苗接種，因瞬間流量暴增，造成彰化疫苗接種預約e點通系統速度緩慢當機，彰化縣衛生局也發出緊急通知。圖／彰化衛生局提供

彰化 疫苗 衛生局

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