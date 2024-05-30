超越之作！波拉西亞王國精采還原現身街頭 打造遊戲新體驗

台灣遊戲市場漸變，競爭白熱化的時代行銷手法也是越來越多元創新，除了遊戲中限時推出的線上活動之外，為了拉近與玩家的距離，許多遊戲也紛紛走入線下與玩家互動！

推陳出新的遊戲活動層出不窮，無論是和道地的知名夜市進行聯名合作、期間限定的快閃店，還是直接將遊戲中的經典場景具象化搬入市中心，往往都吸引廣大玩家爭相前往參與。此外，近年也吹起和知名藝術人合作的潮流，不僅為遊戲增添新風貌外，還能藉由這些名人的加入，提高曝光和引導有興趣的破圈粉絲。搭配藝人和演藝團體的演出合作，就算是輕度玩家也能感受遊戲滿滿魅力，為玩家打造精彩的線上線下遊戲體驗。

《波拉西亞戰記》線下活動開跑！經典場景及角色現身，打造最熱門打卡景點！ 圖／《波拉西亞戰記》官方提供

近期話題上的遊戲《波拉西亞戰記》，可以說是面面俱到！除了有韓國知名音樂公司Aim Stings精心打造遊戲配樂，還找上里約奧運動態藝術大師Anthony Howe打造俱有強烈迷幻恐懼風格印象的反派妖精，為玩家提供視覺及聽覺兼具的遊戲體驗！而為了讓玩家可以在現實生活中走入波拉西亞的世界，再次超越極限邀請國寶級雕塑師呂豐源，將遊戲中旅團守護神「圖騰獸」具體呈現，更將整個波拉西亞王國完整還原！聲勢浩大、強強聯手的巔峰之作令人十分期待，趕快跟著小編一探究竟吧！這次在《波拉西亞戰記》中，可說是各方面都完整可體驗到了。

《波拉西亞戰記》獨俱風格的反派妖精。 圖／《波拉西亞戰記》官方提供

國寶級雕塑師呂豐源打造旅團守護神「圖騰獸」。 圖／《波拉西亞戰記》官方提供

國寶雕刻師雕塑實體化 王國現身街頭

這次官方宣傳無極限，創新把波拉西亞王國據點搬到台中LaLaport南門廣場，一到現場就看到完整還原的祭壇「圖騰獸獅子雕像」，以及結合即時動態捕捉科技技術的「守護者之鏡」互動裝置。佇立「守護者之鏡」前，就能映照出自己化身為「守護者」（玩家於遊戲內扮演的角色）的形象，搭配背景壯闊的行軍畫面，彷彿置身在刀劍揮舞的沙場上身負重任。而遊戲中代表旅團守護神的「圖騰獸」也以三大型態之一的獅子形象現實屹立於據點中央王座。「獅子」像加上座台有4.5尺高，相當於超過2個成人的高度，俯視向下有如最強的大守護者，守護所見的玩家。

《波拉西亞戰記》「守護者之鏡」結合動態捕捉技術，映照出玩家的守護者形象。 圖／《波拉西亞戰記》官方提供

《波拉西亞戰記》攜手國寶級雕刻師完整還原極具代表性的圖騰獸獅子。 圖／《波拉西亞戰記》官方提供

從設計獅子大小、基台配置到切割著保麗龍創作，將2D圖像化為3D，呂豐源大師花費數月心力雕塑，就為了創造出最活靈活現的「圖騰獸」。獅子立於充滿中世紀城堡及皇家風格的華麗王座之上，雄獅目視一切，充滿強者之態，吼叫的模樣彷彿可以感受到真實獅王的霸氣風範，吸引許多民眾排隊打卡。

呂豐源大師從15歲開始接觸雕刻創作，涉獵各種產業合作創作，此次讓實體「獅子」展現出攻擊性的靈魂並不容易，特別是要獅子活靈活現，鬃毛充滿流動感，同時也要符合中世紀歐洲戰地世界觀氛圍，整體創作上完全展現了大師爐火純青的技術。對於喜歡呂豐源作品或想一睹體驗遊戲中「圖騰獸」設計之英姿的朋友，可以親自前往體驗。

「圖騰獸」活靈活現，展現出雄獅的英姿。 圖／《波拉西亞戰記》官方提供

玩家可以前往現場與「圖騰獸」合照，感受猛獸之威。 圖／《波拉西亞戰記》官方提供

同時，「守護者之鏡」互動裝置結合鏡頭動態捕捉技術，足足有一樓高的高度，且接近焊台公車的長度，氣勢磅礡的裝置聳立在據點中，就像是精良的軍團可列隊自由穿行的大門。玩家可以在守護者之鏡的大型螢幕中看到自己化身成波拉西亞王國的守護者，並跟隨自己的肢體動作變化。巨大的螢幕可同時容納八人以上，呼應遊戲以「旅團」為核心、強調合作共戰的遊戲玩法，可以呼朋引伴一起行軍、放技能呢！只要與守護者之鏡互動就能隨機化身遊戲中的四個職業（執行官、香射手、幻影劍士、咒文刻印使），假日還有機會配對到遊戲的核心妖精大BOSS潔珞喔！而守護者之鏡的另外一面也藏有小彩蛋，完整留存了波拉西亞王國的戰爭檔案，可以看到遊戲龐大的世界觀以及豐富的故事層次，讓玩家更加了解波拉西亞的歷史。

《波拉西亞戰記》「守護者之鏡」結合動態捕捉技術，映照出玩家的守護者形象。 圖／《波拉西亞戰記》官方提供

波拉西亞王國據點有不少打卡景點。 圖／《波拉西亞戰記》官方提供

除此之外，波拉西亞王國據點設計的細節也一點都不馬虎，展現出充滿中世紀風格的氛圍，供民眾拍照打卡。除了這些設計外，現場也有限時活動邀請民眾一起同樂，只要參加完成指定條件就有機會拿到超級可愛的專屬「圖騰獸」手機架，假日還能加碼兌換造型特殊的巧克力黑劍霜淇淋，冰涼消暑氣。此外，妖精與守護者Coser也將在週末現身亮相，玩家也能把握機會與他們一起合照。

「守護者之鏡」打卡活動拿好禮，還能抽ROG PHONE 8 手機。 圖／《波拉西亞戰記》官方提供

《守護者之鏡-台中站》● 活動地點：LaLaport南門● 活動日期：5/29-6/2● 活動時間：11：00～21：00（6/1、2展出時理間至21：30）● COSER亮相時間：週末14：00～20：00，每日出現6次、每次30分鐘

《守護者之鏡-台北站》● 活動地點：三創生活中心廣場● 活動日期：6/5-6/9● 活動時間：11：00～21：00（6/8、9展出時理間至21：30）● COSER亮相時間：週末14：00～20：00，每日出現6次、每次30分鐘

充滿戰爭美學的史詩戰役遊戲

《波拉西亞戰記》主打爭戰玩法，像PVE的擊殺魔物的「封印戰」、體驗史詩戰役的「模擬據點戰」和對抗強大BOSS的「首領戰」等，以及PVP的24小時無中斷的「據點戰」，讓玩家上線就能體驗各項戰事。在「據點戰」中，除了冷兵器攻防外，還可以使用「黑劍系統」召喚強大的深淵魔物擾亂對方，也能利用「圖騰獸」三種不同的形態獲得額外的加成能力，配合不同的戰術運用，努力構建出更多戰場優勢。在各種美學感官的烘托下，整體劇情和打擊畫面彷彿在看一場精采的史詩電影，讓人回味無窮。

24小時「據點戰」全面登場。 圖／《波拉西亞戰記》官方提供

目前《波拉西亞戰記》「事前預約」及「預先創角」活動熱烈進行中，完成指定條件就能獲得豪華遊戲虛寶！詳細資訊請參考官方網站。*事前預約：https://pse.is/5yfnf3*預先創角：https://pse.is/5yfngk