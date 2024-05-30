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天氣更不穩定！輕颱馬力斯明恐生成 周末全台有雨「降雨熱區出爐」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署表示，水氣增加、天氣更不穩定，西半部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後更要留意局部大雨。圖／中央社
中央氣象署表示，水氣增加、天氣更不穩定，西半部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後更要留意局部大雨。圖／中央社

中央氣象署今天表示，明天水氣增加，天氣更不穩定，西半部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後更要留意局部大雨。周六、周日受鋒面影響，西半部及東北部容易有劇烈天氣，各地要留意大雨或局部豪雨。此外，目前有熱帶性低氣壓朝北往廣東沿海前進，不排除明天上午形成輕度颱風「馬力斯」，周日可能併到鋒面系統為台灣帶來更多水氣。

氣象署預報員黃恩鴻指出，明天西南風逐漸增強，北邊鋒面接近，水氣增加、天氣更不穩定，西半部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，愈往南降雨機率愈高，其他地區多雲，午後雷陣雨旺盛，西半部及東北部要留意局部大雨。

他表示，周六、周日鋒面或低壓帶影響，各地有短暫陣雨或雷雨，西半部及東北部雨勢持續且較廣，易有短延時強降雨等劇烈天氣，各地要留意大雨或局部豪雨。

黃恩鴻指出，下周一至周三鋒面往南移到巴士海峽，環境偏東北風，水氣趨緩，北台灣轉涼，中南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區為零星雨。周四華南水氣移入，轉東風，且可能又有鋒面接近，水氣再增多，中部以北有短暫陣雨，其他企區易有局部短暫陣雨。

他也說，目前有熱帶性低氣壓朝北往廣東沿海前進，不排除明天上午形成輕度颱風「馬力斯」，預計碰到陸地很快就會減弱，但減弱後預計持續朝東前進，周日可能併到鋒面系統為台灣帶來更多水氣。另外，周六清晨前金馬地區有局部霧跟低雲，提醒民眾留意。

中央氣象署表示，水氣增加、天氣更不穩定，西半部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後更要留意局部大雨。圖／氣象署提供
中央氣象署表示，水氣增加、天氣更不穩定，西半部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後更要留意局部大雨。圖／氣象署提供

氣象署 鋒面 雷雨 颱風

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