天氣更不穩定！輕颱馬力斯明恐生成 周末全台有雨「降雨熱區出爐」
中央氣象署今天表示，明天水氣增加，天氣更不穩定，西半部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後更要留意局部大雨。周六、周日受鋒面影響，西半部及東北部容易有劇烈天氣，各地要留意大雨或局部豪雨。此外，目前有熱帶性低氣壓朝北往廣東沿海前進，不排除明天上午形成輕度颱風「馬力斯」，周日可能併到鋒面系統為台灣帶來更多水氣。
氣象署預報員黃恩鴻指出，明天西南風逐漸增強，北邊鋒面接近，水氣增加、天氣更不穩定，西半部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，愈往南降雨機率愈高，其他地區多雲，午後雷陣雨旺盛，西半部及東北部要留意局部大雨。
他表示，周六、周日鋒面或低壓帶影響，各地有短暫陣雨或雷雨，西半部及東北部雨勢持續且較廣，易有短延時強降雨等劇烈天氣，各地要留意大雨或局部豪雨。
黃恩鴻指出，下周一至周三鋒面往南移到巴士海峽，環境偏東北風，水氣趨緩，北台灣轉涼，中南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區為零星雨。周四華南水氣移入，轉東風，且可能又有鋒面接近，水氣再增多，中部以北有短暫陣雨，其他企區易有局部短暫陣雨。
他也說，目前有熱帶性低氣壓朝北往廣東沿海前進，不排除明天上午形成輕度颱風「馬力斯」，預計碰到陸地很快就會減弱，但減弱後預計持續朝東前進，周日可能併到鋒面系統為台灣帶來更多水氣。另外，周六清晨前金馬地區有局部霧跟低雲，提醒民眾留意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言