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免費含糖紅茶當水喝、愛吃炸物 36歲胖男頻尿竟是罹糖尿病

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣王姓男子聽衛福部彰化醫院個案管理師衛教糖尿病人飲食。記者簡慧珍／攝影
彰化縣王姓男子聽衛福部彰化醫院個案管理師衛教糖尿病人飲食。記者簡慧珍／攝影

彰化縣36歲王姓男子最近一年日夜頻尿，睡眠品質下滑，求醫檢驗發現醣化血色素接近正常值的一倍，醫師追根究柢原來他在餐飲店工作，都喝店家免費供應的含糖紅茶，很少喝水，加上糖尿病遺傳體質、肥胖等高風險因子而誘發糖尿病。

衛福部彰化醫院家醫科醫師郭馨鎂為王男診治，從他的求診過程發現因頻尿先到泌尿科看診，檢查不是泌尿系統出狀況，轉介到家醫科，檢測血糖才知王男的醣化血色素達13%（正常值4.0～5.6%）且已尿糖，微蛋白尿達42 mg/Dl（正常值小於30mg/dL），確診為糖尿病。

郭馨鎂今表示，通常血糖過高會出現尿糖，尿糖代表腎臟的腎絲球過濾液的糖過多，腎小管無法全部吸收，從尿液排出；尿蛋白過高代表腎臟受損，無法好好留住蛋白質而隨尿液排出，換言之，王姓病人的糖化血色素非常高，已經嚴重到開始破壞腎臟。

郭馨鎂說，王姓病人有家族糖尿病史，飲食沒節制，愛吃炸物，含糖飲料當開水喝，身高180公分、體重110公斤屬於肥胖體型，這些高危險因素釀成不到40歲就罹患糖尿病；糖尿病常見多吃、多喝、多尿的三多症狀，他以多尿顯現，拖了1年才就醫，幸好服用藥物控制血糖，頻尿症狀已明顯改善。

個案管理師邱小佳表示，王姓病人不但上班喝店家免費供應給顧客自取的含糖紅茶，下班還帶回家喝，長期少喝水，經過衛教後，除了服藥控制也改掉喝含糖飲料的習慣，每天喝3000毫升以上的開水、下班運動，嚴格執行飲食管理和規律作習，才能減緩對腎臟的傷害。

糖尿病 腎臟 頻尿

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