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大直NOKE一周年成績單揭曉 首年業績16億、餐飲貢獻45%

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
位於大直的NOKE忠泰樂生活。圖／NOKE提供
位於大直的NOKE忠泰樂生活。圖／NOKE提供

位於大直的NOKE忠泰樂生活，去年4月底試營運、6月正式開幕，迎來開幕一周年，同時揭曉開幕首年成績單，第一年業績16億元，全館以餐飲表現最突出。

NOKE忠泰樂生活去年開幕預估首年業績上看20億，經過一年後業績達成16億元，當中餐飲業績貢獻近45%。NOKE忠泰樂生活指出，截至目前擁有6萬多名會員，會員的回館率為6成以上，會員消費貢獻達55%。即使策展、娛樂及餐飲等業種客單價較低，但會員平均客單價仍超過2,500元。

根據會員消費紀錄，NOKE會員居住地點以中山、內湖、士林最多，其次是大安、松山、北投、汐止。會員年齡以35～55歲的青壯年為主，多數為專業菁英，對於生活有充分的鑑賞力。

NOKE在社群平台的表現，臉書追蹤者女性占72%、男性占28%。女性年齡35～44歲占全體追蹤人的30%為最高。台北市的追蹤者占最高

比例，其次是新北市。在Instagram上，女性占72.6%，男性占27.3%。女性年齡35～44歲占全部女性41%，25～34歲占全部女性35%。同樣地，台北市的追蹤者占最高比例，其次是新北市。

業績

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