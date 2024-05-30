大直NOKE一周年成績單揭曉 首年業績16億、餐飲貢獻45%
位於大直的NOKE忠泰樂生活，去年4月底試營運、6月正式開幕，迎來開幕一周年，同時揭曉開幕首年成績單，第一年業績16億元，全館以餐飲表現最突出。
NOKE忠泰樂生活去年開幕預估首年業績上看20億，經過一年後業績達成16億元，當中餐飲業績貢獻近45%。NOKE忠泰樂生活指出，截至目前擁有6萬多名會員，會員的回館率為6成以上，會員消費貢獻達55%。即使策展、娛樂及餐飲等業種客單價較低，但會員平均客單價仍超過2,500元。
根據會員消費紀錄，NOKE會員居住地點以中山、內湖、士林最多，其次是大安、松山、北投、汐止。會員年齡以35～55歲的青壯年為主，多數為專業菁英，對於生活有充分的鑑賞力。
NOKE在社群平台的表現，臉書追蹤者女性占72%、男性占28%。女性年齡35～44歲占全體追蹤人的30%為最高。台北市的追蹤者占最高
比例，其次是新北市。在Instagram上，女性占72.6%，男性占27.3%。女性年齡35～44歲占全部女性41%，25～34歲占全部女性35%。同樣地，台北市的追蹤者占最高比例，其次是新北市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言