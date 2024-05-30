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乾癬不只皮膚脫屑 脂肪肝、糖尿病、虹膜炎都是共病

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
乾癬是一種慢性非傳染疾病，無法完全根治，須持續穩定治療，現已有新型新型口服小分子標靶藥物，治療效果顯著。記者廖靜清／攝影
乾癬是一種慢性非傳染疾病，無法完全根治，須持續穩定治療，現已有新型新型口服小分子標靶藥物，治療效果顯著。記者廖靜清／攝影

乾癬令人困擾，初期症狀為紅皮、斑塊、脫屑，若不持續治療，放任皮膚發炎，會引發其他共病。台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋表示，世界衛生組織已於2014年正式將乾癬列為嚴重慢性非傳染性疾病，顯現這疾病對健康的威脅。

趙曉秋說，皮膚是人體最大的器官，皮膚疾病種類眾多，屬於自體免疫疾病的乾癬，無法完全根治，必須持續性地接受治療。這十年來，乾癬照護已有了很大進步，新型口服小分子標靶藥物可有效控制症狀，且用藥更便利，是中重度乾癬治療新武器。

全台約有20萬名乾癬患者，高達八成的乾癬病灶會發生在頭皮，導致掉屑、又癢又痛甚至落髮，嚴重影響外觀。台灣乾癬暨皮膚免疫學會理事長蔡呈芳說，乾癬是常見的慢性皮膚發炎病變，男性罹患率比女性高1.6倍。目前每年新增約3000人，其中有二成為中重度患者，如不穩定治療可能引發全身系統性疾病。

蔡呈芳提到，患者常伴隨輕微的脂肪肝及腸道吸收障礙，關節炎、糖尿病、心血管疾病、代謝症候群、虹膜炎也都是乾癬的共病。有高達八成的患者曾因乾癬而出現憂鬱症狀，有一半患者對於自己的職涯發展不敢抱有期待。

乾癬原因尚在研究中，蔡呈芳表示，有二至三成患者是因為基因體質的家族史，大部分則是後天因素引起，包括外傷、感染、藥物、內分泌變化、壓力大。其好發年齡有二個高峰期：30至39歲、60至69歲，正值家庭照顧及職涯重要發展階段，易受疾病影響而受限。

台灣皮膚科醫學會發言人黃毓惠說，乾癬非常頑固，有些民眾會嘗試草藥、喝蛇湯、泡鹽水、吃靈芝等偏方，反而造成病況惡化。傳統治療以類固醇藥膏、口服藥物為主，大多能有良好控制；針對中重度患者，有光照治療、口服藥物及生物製劑等多元治療。

現有治療選擇雖多、但並非所有患者的期待都能得到滿足，黃毓惠提到，現在已有新型口服小分子標靶藥物，臨床證實治療效果好、效期長，相較於傳統治療的副作用更少，可大幅改善頭皮、指甲、手掌心等特定部位的皮膚狀況。

台灣乾癬協會秘書長王雅馨分享自身罹病經驗，20歲時後腦莫名結痂、白屑落不停，以為是青春期症狀，後來嚴重發作，癢、痛、熱難耐，接受治療才好轉。但乾癬的健保限制僅能給付2年，藥費鮮少有患者能自行負擔，她呼籲，乾癬患者多正值勞動生產力年紀，若無法穩定工作，對國家經濟是一大衝擊，政府應正視乾癬的治療需求。

患者 職涯發展 醫學

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