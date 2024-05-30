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少出門？姚元浩常跑戶外自爆「肺病變」 醫：久待室內恐適得其反

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
藝人姚元浩接受媒體專訪時透露，肺部出現白色的絲紋，醫師開立發泡錠協助改善。本報資料照片。
藝人姚元浩接受媒體專訪時透露，肺部出現白色的絲紋，醫師開立發泡錠協助改善。本報資料照片。

藝人姚元浩近期接受媒體專訪，自曝「肺部出問題」，醫師發現他的胸部X光片，肺部有白色一絲絲的條紋，評估是戶外空氣品質差引起，請他減少去戶外的時間，並開立發泡錠給他，姚元浩驚訝地說「我以為多去戶外很健康」，沒想到卻讓肺部生病。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科專任主治醫師周百謙表示，X光片中肺部呈現白色絲紋，不一定是肺病變，恐僅是氣管發炎，台灣整體空氣品質比起過往不佳，但仍不建議因為X光片中肺部有絲紋就減少戶外活動，如果是過敏引起的氣管發炎，出現X光片呈現絲紋，長期待在室內反而增加氣管過敏發炎機率。

周百謙表示，X光片肺部出現絲紋，通常不太會是「肺病變」，較高的機率是氣管、小支氣管等部位發炎，讓胸部X光可以明顯看到絲狀紋路。臨床上最常見造成氣管發炎的原因是「過敏」，導致過敏的因素多為接觸過敏原，或是病毒或細菌感染引起，國內最常見的過敏原為塵蟎、灰塵、蟑螂，其餘也可能是食物引起氣管過敏等，如果單就塵蟎討論，塵蟎多潛伏在室內，如沙發、床墊、窗簾等處，此時如果久待室內，反而適得其反。

周百謙表示，台灣空氣品質雖然差，但戶外的活動對於人體而言，是勝於久待在室內不活動，另外，如果是肺臟病變通常不會開立發泡錠，發泡錠屬於一種抗氧化劑，對於肺部的效果最多只有輕微化痰的幫助。他提醒，台灣過敏兒多，近期又是換季的季節，時晴時雨，氣管不佳者，很容易因此不舒服而發炎，過敏兒可透過定期使用低劑量類固醇噴劑等，控制過敏反應。

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