再玩進口蛋把戲？名醫揭衛福部標案疑點 直言每月1至4億錢坑

性行為是讓伴侶之間感情增溫的方式之一，不過倘若還沒做好當爸媽的準備，一定要做好事前避孕。婦產科名醫蘇怡寧日前收到一名小男生的私訊，詢問說「如果每次性行為都會戴保險套，那還需要吃事前事後藥嗎」？只見蘇怡寧跳脫「要」與「不要」的制式回答，僅告訴對方「人生很多事情是選擇題而不要當成是非題」，讓不少粉絲大讚有智慧。

2024-05-30 14:23