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再玩進口蛋把戲？名醫揭衛福部標案疑點 直言每月1至4億錢坑

聯合新聞網／ 綜合報導
國內輸液大廠永豐化學工業公司因違反藥事法規定，遭衛福部下令暫時停產，每月出現150萬袋輸液缺口。示意圖／ingimage
國內輸液大廠永豐化學工業公司因違反藥事法規定，遭衛福部下令暫時停產，每月出現150萬袋輸液缺口。示意圖／ingimage

國內輸液大廠永豐化學工業公司因違反藥事法規定，遭衛福部下令暫時停產，每月出現150萬袋輸液缺口。對此，健保署調高專案進口輸液支付價較原先多約2至3倍，首批約20多萬袋輸液預計6月10日前到貨。胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰表示，這回疑似沒有公開招標，推估輸液進口專案每月至少需砸1至4億公帑。

永豐化學每月生產量高達196萬袋，產品缺口以「大包裝注射用生理食鹽水」供應狀況最吃緊，庫存預計6月中旬後會陸續用完。食藥署已協調國內合格廠商擴大產能，同步專案進口並支付較原價多2至3倍價格，預計首批將進口20萬袋輸液，並在6月10日前到貨。

對此，蘇一峰在臉書表示，衛福部上周才稱輸液沒缺貨，如今卻又改口要啟動緊急專案，讓他大酸「又見進口專案，危機成商機」。

針對輸液進口專案內容，蘇提到若按照衛福部說法，6月起用定價2至3倍價格進口輸液，加上從7月起每月需進口150萬袋輸液才夠全台病患打點滴，粗估每月至少有1至4億的錢坑。此外蘇還加碼爆料，這次衛福部輸液進口專案「疑似沒有公開招標」，令網友氣得痛批「連演都不演了」，還有人聯想到超思進口蛋事件「請問又是哪家10萬資本額的公司得標」。

至於為何沒有其他國內輸液大廠願意補上點滴缺貨產線？蘇一峰分析2點因素讓廠商卻步，首先台灣本土廠商肯定無法拿到衛福部開給國外輸液廠的價碼，「只會是原本的健保死豬價」。蘇還分析，藥廠將藥賣給醫院後，還要打折讓利給院方，所以藥廠實際到手的價格，「比帳面上看到的死豬價還要更低」；再來則是避免擋財路不慎得罪人，因此本土廠商因「完全沒好處」不願第一時間出面補上輸液產線缺口。

健保署 衛福部 超思 醫師 食藥署

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