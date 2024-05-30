專訪／青年低薪普遍化 勞長：產業升級為關鍵「跨部會共同努力」

台灣青年普遍低薪化亟待解決，根據勞動部日前公布的初任人員薪資調查，去年踏入社會的職場新鮮人平均月薪3.5萬元，每4個大學畢業生中就有1人起薪只領基本工資。勞動部長何佩珊今接受本報專訪指出，產業結構與升級能否支撐較高薪資水準相當重要，這需要跨部會共同努力。

國內青年就業與低薪問題時常引發討論，其中原因包含國內高教普及、青年技能與企業需求存在落差，以及產業升級面臨瓶頸等。即使蔡總統任內基本工資連8年調升，不少青年覺得自己薪資接近基本工資，勞動部去年推動「投資青年就業方案2.0」引導年輕人到高薪的重點產業就業，期望進一步解決低薪問題。

何佩珊指出，低薪是跨部會要共同解決的議題，勞動部也責無旁貸要做出努力，經濟部上月研擬的「中小企業加薪抵稅條例」部分條文修正草案，包括放寬景氣啟動門檻、抵稅率提高等，這也是總統賴清德挽救青年低薪的措施。

何佩珊另指出，基本工資連漲8年，但基本工資以上的薪資卻漲不太上去，目前台灣還沒有直接薪資補貼的做法，例如補貼給企業一定比率的薪資，不過這對國庫會有一定的負擔，也未必是理想做法，勞動部要守住「缺工不等於低薪」的底線，很多關於缺工的呼籲希望大量引進移工，但這一定會壓抑本國勞工薪資，需要跨部會來努力。

此外，現在青年大量投入服務業，但服務業的產業結構是否支撐比較高薪資的水準，涉及到產業結構的升級，而非只有勞動部在人力資源上單一做處理，賴總統的施政重點就是要發展經濟，相信未來經濟部、國發會等會推出更多措施，勞動部一定配合國家整體施政來努力。