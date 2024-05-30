專訪／解開長照束縛！勞動部研議「照顧留停」 何佩珊：給薪才有意義

每年逾15萬人因照顧家中長輩離職，勞動部長何佩珊日前拋出將研議「照顧留職停薪」制度，解開勞工束縛，不因照顧而退離勞動市場。何佩珊今天接受本報專訪指出，照顧留停的具體執行方案仍須通盤規畫，但「有薪一定最好，才會真正有意義」，若無給薪，勞工不敢請，恐怕就淪為形式，她會努力朝讓大家「有感」的方向來做。

少子化、高齡化社會，每個人都可能面對家庭照顧議題，尤其家庭照顧責任多由女性來扛，不少女性被迫犧牲職涯發展、離職回家照顧老小。為拉升婦女勞動參與率，同時解開勞工家庭照顧責任束縛，勞動部未來工作重點之一為推動「雙就業、雙照顧」，何佩珊日前也表態，勞動部將研擬制定「照顧留職停薪」。

對於照顧留停的假如何設計，何佩珊今接受本報專訪時說，很多制度剛開始上路要小心，必須顧及勞資等各方的接受度，但勞方會是她的優先考量。

她也談起發想照顧留停的初心，來自於有感於周遭朋友陸續面臨照顧爸媽的處境，需要公司給予更多的彈性工作時間，才得以兼顧職場與家庭照顧，畢竟照顧離職，是企業、勞動者雙方的損失，因此她認為照顧留停可混合育嬰留停的概念，同樣都是為了家庭照顧，有育嬰留停，也可以有照顧留停。但她強調，目前僅是概念，具體執行方案仍須進一步規畫。

過去勞動部總以照顧假給薪財源難尋為理由，何佩珊也坦言，財源問題確實需要克服，可能需要修法，如果要做，就必須通盤規畫，而她認為「有薪一定最好，才會真正有意義」，假設無給薪，不但勞工不敢請，企業也覺得只是徒具形式，因此她會努力朝讓大家「有感」的方向來做。

「我來勞動部有一個想法，想從勞工的生活出發」，從行政院副秘書長到勞動部長，有別於過去由上而下的政策研擬視角，她希望自己能以自身、周遭人、外部團體的感受與聲音回推，制定出真正有幫助、讓勞工有感的政策，「我們每天都在勞動，讓勞動者的生活更好，才是勞動施政的主要目標」。