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冰箱上別再堆雜物！專業家政婦提醒「家事3個NG」 不注意恐破費
做家事有許多眉角，有時一些看似方便的處理方式，卻有可能隱藏著不同風險，因此需要多加留意。一位職業家政婦在日本「YAHOO新聞」分享，在家事裡萬萬要注意的三件「NG事項」。
1.在冰箱上堆放雜物
有些人看到冰箱上頭有空間，或許就會堆放一些雜物，甚至是因為嫌要清冰箱頂部太麻煩，就乾脆鋪上墊子或保鮮膜，認為這樣要清掃時就更簡單了。然而，有的冰箱頂部設有排氣孔，因此放東西會造成影響。就算沒有排氣孔，也會影響散熱，造成冰箱負擔增加，所以上頭最好什麼東西都別擺放。
2.洗完澡後沖冷水清洗浴室
由於浴室容易髒，因此也有不少人在洗完澡後，會順便用蓮蓬頭開冷水沖洗。不過，其實冷水比熱水更難晾乾，因此在潮濕的環境下，更容易孳生黴菌。因此在沖洗浴室，甚至是洗碗的時候，最好將水溫調到50度以上。當然，也要小心別讓自己燙傷了。
3.太過倚賴科技海綿
科技海綿只要沾水過後，就能去除許多髒汙，用起來相當方便。不過不是所有的東西，都適合使用科技海綿清洗。如果使用不當，就可能造成物品出現傷痕、褪色等狀況。因此在使用之前，務必先確認是否適用，以防造成後悔莫及的結果。
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