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增通行效率 桃園機場6月6日起8類人出境可優先通關

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園國際機場自6月6日起調整出境優先通道規範，明確定義適用對象資格及陪行人數，符合條件的旅客可於第一航廈1號出境門及第二航廈2號出境門通關。圖／桃園機場公司提供
桃園國際機場自6月6日起調整出境優先通道規範，明確定義適用對象資格及陪行人數，符合條件的旅客可於第一航廈1號出境門及第二航廈2號出境門通關。圖／桃園機場公司提供

疫後出入境人次大增，為提升旅客通關服務品質，桃園國際機場6月6日起調整出境優先通道規範，明確定義適用對象資格及陪行人數，包括機組員、禮遇旅客、行動不便者、孕婦、攜嬰兒車或2歲以下嬰幼兒者、單獨搭機兒童及持APEC商務旅行卡者等8類符合優先通關人員，可於第一航廈1號出境門及第二航廈2號出境門通關。

機場公司表示，為使優先通道服務更切合旅客需求與提升通關效率，經邀集外交部、領事事務局及航空警察局等相關單位討論，並參考旅客實際需求後，定義優先通道的適用對象，例如行動不便旅客資格為使用輪椅或輔具者本人及1名陪行人員；嬰兒車及嬰幼兒也明確規範為嬰兒車旅客本人及2名陪行人員；2歲以下嬰幼兒旅客本人及2名陪行人員等。

此外，機場公司指出，此次也參照領事事務局官網有關「APEC商務旅行卡（APEC Business Travel Card, ABTC）僅限本人使用」原則，調整為限持卡本人通行，取消陪行人員通行，回歸使用權益。

機場公司表示，為提升出境通關效率，桃園國際機場於今年起已陸續增加1條出境安檢線、升級1條智慧型安檢線及優化排隊動線等措施，以縮短出境尖峰時段旅客等候時間為目標，機場公司將持續視機場營運實況及觀察旅客需求，滾動檢視通關規範。

桃園國際機場6月6日起調整出境優先通道規範，明確定義適用對象資格及陪行人數。圖／桃園機場公司提供
桃園國際機場6月6日起調整出境優先通道規範，明確定義適用對象資格及陪行人數。圖／桃園機場公司提供

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