水舞秀結合無人機展演 野柳石光夜訪女王早鳥票今開賣

「2024野柳石光夜訪女王」將於6月28日至7月14日晚間6點30分至9點30分於野柳地質公園登場，今天中午12點起開放網路預購早鳥票。交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處今舉辦活動記者會表示，今年規劃8大燈區，重頭戲為「Big Queen電光火石映象水舞」海洋噴泉水舞秀，另結合無人機展演，打造海、陸、空視覺盛宴，

觀光署主任秘書方正光表示，野柳地質公園是北台灣重要國際景點，為國際旅客必訪熱點，「野柳石光夜訪女王」品牌自2018年起推動，現為台灣觀光雙年曆國際級活動，限時限量開放遊客夜間參觀野柳地質公園，以女王頭獨特地景魅力結合光影效果，營造野柳夏日夜間光環境氛圍。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，野柳石光夜訪女王活動透過與北觀處合作共同對外行銷，吸引國內外旅客來野柳當地旅遊，帶動在地觀光發展。活動以野柳萬象為主題，規劃8大燈區，其中沙灘區重頭戲「Big Queen電光火石映象水舞」海洋噴泉水舞秀，透過水、火及光的變化，沉浸在繽紛多變氛圍中。

觀光署表示，2024野柳石光夜訪女王活動自6月28日至7月14日舉辦，共計17天，分場次且限量購票，往年門票為單一票價250元，今年多元票價包含平日票225元、假日票250元、敬老票150元等；12歲(含)以下孩童、身心障礙者本人及野柳居民，憑有效證明文件免費入場。