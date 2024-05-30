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車輛進出空維區排氣超標可累罰 影響學校也加重裁罰1/2

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部預告修正「移動汙染源違反空氣汙染防制法裁罰準則」草案，增訂對學校有影響者加重裁罰二分之一。聯合報系資料照
環境部預告修正「移動汙染源違反空氣汙染防制法裁罰準則」草案，增訂對學校有影響者加重裁罰二分之一。聯合報系資料照

為改善移動源排煙造成空氣汙染環境部預告修正「移動汙染源違反空氣汙染防制法裁罰準則」草案，增訂對學校有影響者加重裁罰二分之一、違反空維區管制措施可累計加重裁罰，另增納汽車製造或進口商，違反排氣審查最高罰20萬。

環境部大氣司長張順欽指出，本次修正內容與原先條文不同之處，包含裁罰額度改以公式化來計算；汽機車排氣若對「學校」有影響將加重裁罰二分之一，若原先罰1000元，修正後變罰1500元。

違反空維區管制措施者，機車罰500元、小型車1000元、大型車2000元，且可採累計加重裁罰，進出空維區一再違反排氣審查，1年內犯第2次將加1倍，也就是原先罰500元變1000元，再犯就累計變1500元。

新增汽車製造或進口商，若車輛違反排氣審查，會根據製造或進口車輛數多寡，處2.5至20萬元；針對施工機具、火車、航空燃料使用超標燃料也會罰，違規情事如施工機具用不合格的油品、燃料供給者如中油、台塑賣汽油賣成分超標的油品，如苯含量超標，原先10萬罰則將變40萬，若燃料有2種含量超標，將從罰50萬變80萬，3項以上最高罰100萬。

張順欽表示，這次先修正影響學校加重裁罰，未來也將考慮把長者較常出沒的「醫院」納入加重裁罰的地點；草案已開始預告，最晚今年底公告實施。

環境部 空氣汙染 超標

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