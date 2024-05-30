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藍白提「這些老人」健保費中央付 衛福部估需359億

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
如全面補助所得稅率20%以下老人，相關費用高達359億。本報資料照片
如全面補助所得稅率20%以下老人，相關費用高達359億。本報資料照片

多名藍白立委今提案修訂《老人福利法》，針對所得稅20%以下老人的健保費，由中央全額補助，衛福部次長呂建德說，以這個版本推估，需359億，到了2049年更高達691億，希望納稅人的錢還是要花在刀口上，相關法案將待衛福部長邱泰源返台後，擇期再審。

立法院社會福利及衛生環境委員會，今天審查《老人福利法》第22及25條修正案，召委、國民黨立委王育敏指出，每個縣市對65歲以上長者健保費的補助方式都不同，是「一國多制」，多名藍白立委提案，針對不分地區的長者，只要符合所得稅率20%以下標準，就由中央全面補助健保費。

呂建德表示，全台480萬名老人中，有84%符合多數委員提出的版本，相關費用需要359億，到了2049年會增加至691億，在不排富的情況下，費用會更高。

依照2023年所得稅申報狀況，稅率20%級距綜合所得淨額，約介於126萬至252萬，平均每個月約12萬元，對比年輕人收入中位數3萬7500，呂建德說，承擔主要社會生產力的年輕人，薪資收入約3.7萬，卻需要多負擔薪資約12萬族群的健保費，須考量世代正義，以及可能產生的相對剝奪感。

民眾黨立委陳昭姿說，台灣的醫療投資長期不足，而65歲以上族群多半已達退休階段，用退休間支付健保費，可能會是一筆沈重負擔，認為應該要用年紀區分；民進黨立委楊曜則認為，應該要以經濟能力強弱區分，對於健康投資不足部分，則可透過預防醫學、增加人力與設備等輔助。

民進黨立委黃秀芳表示，衛福部跟健保署需要進一步規畫並精算，用年齡作為分界，需要補貼多少費用，或健保短收多少？後續會不會又要增加保費？「造福長者，結果對於支撐台灣經濟這些人，要額外增加保費，我覺得有很大的問題」，建議等邱泰源等人返台後擇期再審，同黨立委楊曜也附議。

國民黨立委許宇甄提到，各縣市對長者健保補助狀況不同，可能會有排擠效應，老人家將戶口遷到有補助的縣市，反而增加該縣市的負擔。

由於目前尚未凝聚共識，加上衛福部長邱泰源與健保署長石崇良等人，都還在瑞士日內瓦爭取參與世界衛生大會（WHA），王育敏宣布，相關修法待邱泰源等人返台後，擇期再審。

保費 健保署 邱泰源

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