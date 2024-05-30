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禁團令還有望全解？ 蕭博仁曝下個關鍵時間點在6月10日

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
我國禁止組團赴大陸的禁團令將於5月31日到期，行政院會今宣布，6月1日前規畫的旅行團仍可繼續執行。本報資料照片
我國禁止組團赴大陸的禁團令將於5月31日到期，行政院會今宣布，6月1日前規畫的旅行團仍可繼續執行。本報資料照片

我國禁止組團赴大陸的禁團令將於5月31日到期，行政院會今宣布，6月1日前規畫的旅行團仍可繼續執行。中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，交通部長李孟諺有跟業者說，會等6月10日福建旅行業者踩線團到馬祖後，看陸方是否有善意回應，屆時會再討論解除禁團令的部分；但若政府到6月底都沒動作，業者仍有上街提訴求的可能。

蕭博仁表示，昨天李孟諺有跟業者說，雖然之前大陸有宣布可開放福建旅客到大陸，但都是口頭宣布，6月10日福建有一團旅行業者踩線團要到馬祖，會看這團來馬祖後，陸方是否有善意回應，若有正式開放福建旅客到馬祖，我方也會進一步再討論開放禁團令的部分。

他指出，最近空中飛來飛去、罵來罵去，對兩岸沒有幫助，旅遊業持中立立場希望兩岸展開對話，且一定爭取到底。李孟諺昨天跟業者說，部裡面的方案已經送上去，會以6月10日福建到馬祖團評估情勢，若陸方有善意回應，希望行政院也能從善如流。

蕭博仁表示，禁團令本來就不合理、合法、合憲，有些業者甚至希望大法官釋憲、希望立院三讀，若6月底政府還是沒有進一步動作，業者還是保留上街提訴求的可能。

蕭博仁也說，大陸先前表示只要平潭船舶開通，就會開放福建居民赴台旅遊，希望政府至少在6月底前將交通船恢復；至於航線部分，若禁團令未解，航空公司應該也不敢復飛，只能看一步、走一步，持續溝通。他表示，兩岸本來就是要慢慢來恢復，開放之餘也要評估國內遊覽車、導遊夠不夠，或是景區能不能容納。

李孟諺 福建 馬祖

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