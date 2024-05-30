有尿意就去上廁所？醫曝「最佳排尿時機」 示警3後果：恐膀胱病變
許多人因為工作繁忙，習慣性憋尿，使泌尿道反覆感染。不過，泌尿外科醫師侯鎮邦在臉書解釋，不少民眾往往會誤解「憋尿」與「儲尿」，建議大家要適度忍尿，讓膀胱發揮儲存尿液的工作，才不容易造成膀胱的病變。
侯鎮邦表示，許多人從小就被教育「不要憋尿」，但往往會誤解「憋尿」與「儲尿」兩個不同的觀念。他指出，不管是門診的病人、手術過後的患者，還有自己在醫學會學術報告的主張，他都是支持正常的膀胱必須要讓其有正常的儲尿工作，也就是不要一有尿就去尿，要適度忍一下。
對此，侯鎮邦建議，等膀胱感覺有七、八分滿再去尿，「各位大可以放心，這樣不叫做憋尿，也不會導致尿路感染」。針對「一有尿就去尿」，侯鎮邦列出3大問題，第一點是會讓人患得患失，當民眾一天的專注力都在膀胱，會嚴重干擾生活品質。
侯鎮邦接著說明第二點，當膀胱內的尿液不夠就去尿，會增加膀胱逼尿肌的負擔，雖然年輕人可能感覺不出來，但年紀大後膀胱收縮功能退化，「排尿就變得很弱、很細、甚至滴滴答答」。
第三點，侯鎮邦強調，當膀胱的逼尿肌長期負擔增加，反而會造成膀胱病變、延展性差與慢性纖維化，並直言「你的膀胱就應該像這一把弓，正常的拉弓，射出去的箭才會又快又遠」。
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