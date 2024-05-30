快訊

供應鏈夥伴全露面！黃仁勳作東宴請「眾星雲集」 笑喊：今天沒有要逛夜市

黃仁勳台菜夜宴！供應鏈伙伴全來了 出席名單曝光

方仰寧失之交臂！台北市警察局長出爐 由副署長李西河接任

有尿意就去上廁所？醫曝「最佳排尿時機」 示警3後果：恐膀胱病變

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人因為工作繁忙，習慣性憋尿，使泌尿道反覆感染。示意圖／ingimage
許多人因為工作繁忙，習慣性憋尿，使泌尿道反覆感染。示意圖／ingimage

許多人因為工作繁忙，習慣性憋尿，使泌尿道反覆感染。不過，泌尿外科醫師侯鎮邦在臉書解釋，不少民眾往往會誤解「憋尿」與「儲尿」，建議大家要適度忍尿，讓膀胱發揮儲存尿液的工作，才不容易造成膀胱的病變。

侯鎮邦表示，許多人從小就被教育「不要憋尿」，但往往會誤解「憋尿」與「儲尿」兩個不同的觀念。他指出，不管是門診的病人、手術過後的患者，還有自己在醫學會學術報告的主張，他都是支持正常的膀胱必須要讓其有正常的儲尿工作，也就是不要一有尿就去尿，要適度忍一下。

對此，侯鎮邦建議，等膀胱感覺有七、八分滿再去尿，「各位大可以放心，這樣不叫做憋尿，也不會導致尿路感染」。針對「一有尿就去尿」，侯鎮邦列出3大問題，第一點是會讓人患得患失，當民眾一天的專注力都在膀胱，會嚴重干擾生活品質。

侯鎮邦接著說明第二點，當膀胱內的尿液不夠就去尿，會增加膀胱逼尿肌的負擔，雖然年輕人可能感覺不出來，但年紀大後膀胱收縮功能退化，「排尿就變得很弱、很細、甚至滴滴答答」。

第三點，侯鎮邦強調，當膀胱的逼尿肌長期負擔增加，反而會造成膀胱病變、延展性差與慢性纖維化，並直言「你的膀胱就應該像這一把弓，正常的拉弓，射出去的箭才會又快又遠」。

年輕人 醫學 醫師

延伸閱讀

看郭書瑤翻車有感…她曝「閨密變惡鄰」心很累 網點出友情變質關鍵

同事吃飯該平分還是明算帳？她要大家記好迴轉壽司吃幾盤 被怨太小氣

赴日一周「回台首日險被撞死」 他曝驚險遭遇吸大票網友+1：請防衛性走路

很困惑！她搭北捷驚覺「車廂1改變」 網一票讚翻：沒了也好

相關新聞

天氣更不穩定！輕颱馬力斯明恐生成 周末全台有雨「降雨熱區出爐」

中央氣象署今天表示，明天水氣增加，天氣更不穩定，西半部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後更要留意局部大雨。周六、周日受鋒...

有尿意就去上廁所？醫曝「最佳排尿時機」 示警3後果：恐膀胱病變

許多人因為工作繁忙，習慣性憋尿，使泌尿道反覆感染。不過，泌尿外科醫師侯鎮邦在臉書解釋，不少民眾往往會誤解「憋尿」與「儲尿」，建議大家要適度忍尿，讓膀胱發揮儲存尿液的工作，才不容易造成膀胱的病變。

再玩進口蛋把戲？名醫揭衛福部標案疑點 直言每月1至4億錢坑

國內輸液大廠永豐化學工業公司因違反藥事法規定，遭衛福部下令暫時停產，每月出現150萬袋輸液缺口。對此，健保署調高專案進口輸液支付價較原先多約2至...

台灣銷韓鳳梨首次檢出象鼻蟲 南韓即起加強檢疫

根據韓國農林畜產檢疫本部近日公告指出，台灣鳳梨經檢出蟲害，抽驗強度即日起加倍，這也導致清關時間大幅延長。出口商表示，今年...

免費含糖紅茶當水喝、愛吃炸物 36歲胖男頻尿竟是罹糖尿病

彰化縣36歲王姓男子最近一年日夜頻尿，睡眠品質下滑，求醫檢驗發現醣化血色素接近正常值的一倍，醫師追根究柢原來他在餐飲店工...

經長稱四接勢必推動 環團：沒地方同意文件 仍違反程序正義

四接爭議受關注，新任經濟部長郭智輝今天表示，協和電廠改建（四接）「沒有替代方案，必須推動」，否則用電缺口將持續擴大。但反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。