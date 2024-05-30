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醫：長者每3人有1人陷肌肉流失風險 恐增失能、三高

中央社／ 台北30日電

台灣正邁入超高齡化社會，長壽更要健康，醫師今天提醒，65歲以上長者中，每3人就有1人身陷肌肉流失風險，不但體力、肌力下滑，嚴重者可能導致三高、失能等風險都隨著增加。

肌肉是健康的根基，台灣整合照護學會理事、台北榮民總醫院高齡醫學中心研發推展科主任彭莉甯今天在衛教記者會中說明，40歲至80歲之間，可能流失約40%的肌肉量。

彭莉甯表示，肌肉流失是導致體力下降的根本原因，伴隨而來包括糖尿病風險增加近49%、失能風險提升36%、高血壓風險提高19%等，以及認知障礙、行動能力變差等風險也會攀升。

根據衛生福利部國民健康署資料，台灣65歲以上的長者中，每3人就有就1人有肌肉流失風險。彭莉甯強調，若放任肌肉流失不管，在臨終前，恐長達7.4年處於失能、長期臥床疾病纏身的狀態

彭莉甯表示，以往僅能鼓勵多補充蛋白質、多運動，解方有效，但研究發現，營養成分HMB可維持肌肉穩定、減少蛋白質分解、促進蛋白質合成；為幫助國人了解延緩肌肉流失的新解方，全台11名來自醫學中心的肌少權威醫師，共同發布針對台灣民眾的「HMB肌少治療白皮書」。

依白皮書建議，彭莉甯說明，以一般肌肉健康者，每天至少約需0.75克HMB來維持肌肉狀態，相當於25顆雞蛋、14盒豆腐；若是肌少症則需要更多，每天約3克，由於難以從一般飲食中攝取，可諮詢醫師專業建議，從根本解決「百病纏身」的可能性，避免生活品質與自我實踐能力受到威脅。

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