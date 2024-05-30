9成腦中風可預防 8大高風險因子有3項就要注意

高達9成的中風是可以預防的，不過腦中風卻是全球人口死亡的主因之一。衛生福利部111年國人死因統計，111年腦血管疾病共計奪走1.2萬人生命，為國人十大死因第5名，換言之，在台灣每42分鐘即有1人死於腦血管疾病。國健署長吳昭軍提醒，腦中風有8大危險因子，只要有3項就屬於高風險族群，務必加強自我健康監測。

腦中風除了致死率之外，中風所引起的失能及後遺症，更是不容輕忽，不僅造成病患與照顧者沉重的負擔，亦嚴重影響餘生的生活品質。世界中風組織（WSO）呼籲，高達90%的中風其實是可以預防的，只要民眾掌握對腦中風危險因子及健康行為的認知，並積極採取行動，都可以預防腦中風及降低風險。

國健署長吳昭軍提醒，腦中風有常見8大危險因子，民眾可以檢視自己及家人，如有高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸菸及腦中風家族史，上述8項之中有任3個，就屬於腦中風高危險群，更應特別注意。

依據國健署106年國民健康訪問調查，「三高」（高血壓、高血糖及高血脂）為國人自述曾經醫師診斷罹患最常見慢性疾病或病症之一，而民眾到底要如何控制三高，建議遵守以下4要點：

安排定期健檢：民眾可透過國民健康署提供年滿40至64歲民眾每3年1次，及35歲以上且罹患小兒麻痺者、55歲以上原住民及65歲以上民眾每年1次免費成人預防保健服務，或學生健檢、勞工健檢、軍人體檢，定期健檢掌握自身的健康數據。

1.自我掌握數據：如何判斷三高數據是否異常呢？血壓部分，18歲以上民眾每年至少要在家量一次血壓，並搭配722原則－「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值，建議平均血壓值≦120/80 mmHg。血糖部分，需定期抽血檢驗血糖，確保血糖在正常範圍內，空腹血糖標準值為70-99 mg/dL。血脂部分，俗稱壞膽固醇的「(LDL-C)」，無併發症的一般民眾應<130 mg/dl。

2.評估罹病風險：民眾亦可透過國民健康署建置的「慢性疾病風險評估平台」輸入健檢報告數據，掌握未來10年內罹患5種慢性疾病(冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件)的風險。

3.維持良好習慣：養成良好的生活習慣、規律有氧運動、調整個人作息、保持情緒穩定及遵循「三低一高」少油、少鹽、少糖及高纖飲食原則，持續監控三高數值，若數值超過建議標準值持續監控而未改善，可進一步諮詢醫療人員。

國健署提醒，腦中風救治成功的關鍵在於即早發現，民眾可透過臉部、手臂、說話等三方面辨認自己或身旁的人是否有中風的跡象，「微笑」的時候，臉部兩邊不對稱；「舉手」雙手伸直時，有一隻手會垂下來；「說你好」沒辦法講得很清楚。若發現有相關中風跡象，務必立即撥打119及時就醫，爭取黃金治療時間。