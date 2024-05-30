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6月後可組團赴陸約1千團 周永暉：數字也可能低估

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
我國禁止組團赴大陸的禁團令將於5月31日到期，行政院會今宣布，6月1日以前規畫的旅行團仍可繼續執行。本報資料照
我國禁止組團赴大陸的禁團令將於5月31日到期，行政院會今宣布，6月1日以前規畫的旅行團仍可繼續執行。本報資料照

我國禁止組團赴大陸的禁團令將於5月31日到期，行政院會今宣布，6月1日以前規畫的旅行團仍可繼續執行。觀光署長周永暉表示，目前初估6到9月約有1千團、約2萬人，大部分是在暑假，但這個數字有可能會低估，有些還有中秋節左右出團的還沒有統計，中長期來看，禁團令的政策還是會繼續討論。

行政院會今宣布，考量有一定數量的旅行團未能於5月前及時付諸執行，為維護旅客及業者權益，政府決定113年6月1日以前規畫的旅行團，可以繼續執行。未來會視執行狀況，進行滾動檢討，讓相關政策符合全民及觀光業最大利益。

周永暉表示，6至9月這1千團都是2月7日前已招攬的旅客，包括已經轉團、改期或取消的，秉持維護旅客權益，只要當初旅行社有跟業者承諾會出團的，6月後都會讓他們照常出團。他也說，1千團這個數字可能低估，數字也可能些微變動。

至於認定上是否容易出問題？周永暉指出，有旅行業管理規則可以認定，會依照事實還處理，維護旅客及業者經營旅行社的權益，不會有模糊地帶。

對於後續是否有完全解除禁團令的時間點，他表示，後續會繼續討論，中長期來看應該是往正向方向走。

周永暉 旅行團

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