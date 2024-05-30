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民團籲加味菸全禁 國健署擬2次預告禁添口味

中央社／ 台北30日電

菸害防制法新法去年上路預告禁止4種口味加味菸，台灣拒菸聯盟今天呼籲全面禁止加味菸，保護年輕族群免於誘惑。國健署回應，禁添加口味第2次預告準備中，在專家會議階段。

每年5月31日是世界無菸日，台灣拒菸聯盟170個團體選在世界無菸日前夕舉行記者會，呼籲儘快公告「全面禁止加味菸」。

台灣醫界菸害防制聯盟秘書長、台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，新內閣「健康台灣」政策有1塊消失的版圖，就是菸害防制。

郭斐然提到，台灣現有300萬吸菸人口，每年約2萬人死於菸害，10大死因皆與吸菸有關，加味菸品是吸引年輕族群尼古丁成癮最主要路徑，但最不可思議的是，可保護年輕族群免於菸品誘惑最重要的「禁止加味菸」政策，台灣目前完全不設防。

檢視台灣對加味菸的規範，去年菸害防制法新法上路，預告禁止花香、果香、巧克力及薄荷4種口味加味菸。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，台灣菸商申請可使用調味超過1000種，加味菸就像裹著糖衣的毒藥，對年輕族群吸引力大，甚至可能讓年輕人誤以為加味菸危害不大。

林清麗說，這完全達不到世界衛生組織菸草控制控制框架公約最低標準，禁止菸商在菸品組成成分添加用於提高可口性等目的提升產品吸引性，「台灣的加味菸政策不是不及格、是0分」，政府不能再延宕，務必儘速全面禁止加味菸，才能免於年輕人被誘惑、嘗試抽菸，拒絕菸商干擾。

台灣兒科醫學會理事彭純芝提醒，接觸尼古丁很容易上癮，也會傷害發育中的青少年大腦。大腦會一直發育到25歲左右，在青春期吸食尼古丁，會傷害控制注意力、學習、情緒和衝動控制的大腦某些部分，青春期使用尼古丁也會增加未來對其他藥物上癮的風險。

衛生福利部國民健康署副署長賈淑麗表示，菸害防制法第10條賦予明訂禁止菸品風味添加物的權力，去年3月曾第1次預告禁添加口味實質法規命令，民意盼更審慎研議，正在準備第2次預告，除國內專家會議，已多次與歐美舉行國際會議了解國際管理與檢驗方式，希望台灣與國際接軌。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

醫學

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