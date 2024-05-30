快訊

拉拉太寂寞求把拔陪玩！全程慘遭無視委屈哭了：什麼時候才要下班

竹市晴空匯再度傳出火警 這次換A棟地下室疑似有焦味

太扯！前段抓蛇、後段放蛇 社子島里長怒轟：請你們來幹嘛

碳費子法有漏洞？ 環境部：參考國際作法以減量為出發點

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部說，碳費是以減量為出發點，並參考國際作法促進產業加速轉型。記者胡瑞玲／攝影
環境部說，碳費是以減量為出發點，並參考國際作法促進產業加速轉型。記者胡瑞玲／攝影

環團今天在行政院門口舉行記者會，呼籲賴清德總統帶領的AI政府，應正視且修正碳費子法草案漏洞，推動實質減碳策略。環境部表示，碳費是以減量為出發點，並參考國際作法，促進產業加速轉型，若所有收費對象提出自主減量計畫，且達成技術標竿指定削減率，預估可減少約24％排放量。

環境部說，目前子法規畫2種減量指定目標，一種是參考科技基礎減量目標（SBT）的精神，以2021為基準年，目標2030年共減量42％；另一種為技術標竿指定削減率，以2019至2023年排放的5年平均值作為基準年排放量，並依不同排放型式如直接放、使用電力間接排放，訂定排放標竿值。

環境部推估，未來碳費開徵後，搭配自主減量計畫及指定目標等配套措施，在假設所有收費對象均提出自主減量計畫、且達成技術標竿指定削減率的情境下，預估收費對象相較其基準年（2019年至2023年，5年平均排放量）可減少約24%以上的排放量，有助我國達成2030年國家自定貢獻。

環境部表示，至於我國收費排放量以0.2、0.4、0.6分期進行排放量調整的期程規畫，是參考國際免徵配額退場的腳步逐步加嚴，也就是說，我國碳費機制對於高碳洩漏風險對象的處理，並無外界所述過度折扣，此項制度是建構在減少排放量的基礎上。

環境部表示，鼓勵碳費收費對象（大排放源）帶動非碳費收費對象（小排放源）進行減量，優先讓資金留在國內投資各項減碳工作，因此設定收費對象使用自願減量專案，及抵換專案的減量額度扣除收費排放量的比率為1.2，但使用減量額度扣除上限，不得超過收費排放量的10%。

另外，也限制只有非屬高碳洩漏風險的收費對象，可使用國外減量額度來扣除收費排放量，並限定扣除上限為5%，對於國外減量額度的來源及品質，未來也將參考巴黎協定的規範，另定認可準則進行把關。

環境部 碳費 額度

延伸閱讀

環團籲AI政府正視碳費子法漏洞 勿淪企業殺價大賣場

搭一趟綠運具有機會飛日本！ 基北北桃減碳存摺抽獎開跑

輸液專案進口 健保共擬會同意2至3倍價格支付

輸液荒曝健保藥價問題 健保署專案進口給付價多2~3倍

相關新聞

6月禁團令無法解除 李孟諺：適度開放已成團者出團

我國禁止組團赴大陸的禁團令6月恢復，交通部長李孟諺今跟立委前往宜蘭視察受訪表示，今天行院院會公布具體開放內容，目前方向就...

馬力斯颱風將生成 路徑恐「通過台灣上空」 粉專：西部有較強雨勢訊號

原先位於南海的熱帶擾動，已增強為熱帶性低氣壓。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估今、明兩天會先往北移動，朝中國...

周末大雨炸全台！ 馬力斯颱風最快明生成 今明赴日注意艾維尼恐亂航班

今年第2號颱風即將生成。中央氣象署預報員徐仲毅表示，台灣南邊一直有低壓帶在發展，特別是在海南島東南東方300公里海面上，...

對解除赴陸禁團令仍抱希望 業者：盼政策愈明確愈好

隨著6月恢復禁止組團赴陸「禁團令」將至，昨天傳出6月還是朝向不開放，但已招攬的旅客仍可出團。據了解，行政院院會今將公布6...

第2號颱風馬力斯將生成 最新路徑曝光

中央氣象署說，目前在中西沙島海面，有1個熱帶性低氣壓，今天上午8時形成，有發展為今年第2號颱風馬力斯的趨勢。

併排臨停等8項交通微罪限縮檢舉 最快6月30日上路

總統府昨發布總統令《道路交通管理處罰條例》修正，路口、公車站、併排等臨停，及騎樓違停、騎車講手機等微罪不開放檢舉，警方取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。