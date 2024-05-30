碳費子法有漏洞？ 環境部：參考國際作法以減量為出發點

環團今天在行政院門口舉行記者會，呼籲賴清德總統帶領的AI政府，應正視且修正碳費子法草案漏洞，推動實質減碳策略。環境部表示，碳費是以減量為出發點，並參考國際作法，促進產業加速轉型，若所有收費對象提出自主減量計畫，且達成技術標竿指定削減率，預估可減少約24％排放量。

環境部說，目前子法規畫2種減量指定目標，一種是參考科技基礎減量目標（SBT）的精神，以2021為基準年，目標2030年共減量42％；另一種為技術標竿指定削減率，以2019至2023年排放的5年平均值作為基準年排放量，並依不同排放型式如直接放、使用電力間接排放，訂定排放標竿值。

環境部推估，未來碳費開徵後，搭配自主減量計畫及指定目標等配套措施，在假設所有收費對象均提出自主減量計畫、且達成技術標竿指定削減率的情境下，預估收費對象相較其基準年（2019年至2023年，5年平均排放量）可減少約24%以上的排放量，有助我國達成2030年國家自定貢獻。

環境部表示，至於我國收費排放量以0.2、0.4、0.6分期進行排放量調整的期程規畫，是參考國際免徵配額退場的腳步逐步加嚴，也就是說，我國碳費機制對於高碳洩漏風險對象的處理，並無外界所述過度折扣，此項制度是建構在減少排放量的基礎上。

環境部表示，鼓勵碳費收費對象（大排放源）帶動非碳費收費對象（小排放源）進行減量，優先讓資金留在國內投資各項減碳工作，因此設定收費對象使用自願減量專案，及抵換專案的減量額度扣除收費排放量的比率為1.2，但使用減量額度扣除上限，不得超過收費排放量的10%。

另外，也限制只有非屬高碳洩漏風險的收費對象，可使用國外減量額度來扣除收費排放量，並限定扣除上限為5%，對於國外減量額度的來源及品質，未來也將參考巴黎協定的規範，另定認可準則進行把關。