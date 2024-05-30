環團籲AI政府正視碳費子法漏洞 勿淪企業殺價大賣場

碳費費率遲未有結論，而環境部4月29日預告的碳費3子法被批為放縱企業私相遊說殺價的地下大賣場，環團今天呼籲賴清德總統及行政院長卓榮泰所領導的「AI內閣」須正視且修正碳費子法漏洞、取消2.5萬噸、調降碳費扣減比例等，推動實質減碳策略。

環團今於行政院門口召開記者會，呼籲政府須正視且修正碳費子法漏洞，推動實質減碳策略。

環團指出，政府稱碳費並非財政工具，而是「提供誘因、實質減碳」的說法，恐僅是掩耳盜鈴託辭，根據現行子法草案估算，2030年台灣減碳目標恐不到20%，距離台灣宣稱減碳24%的自訂義務，以及國際間減碳40%的共識，相差十萬八千里，還恐讓企業推卸減碳責任，落後歐盟CBAM碳定價，反噬台灣經貿競爭力風險。

環團呼籲新政府慎重查納，建議啟動跨部會協商，修正碳費子法漏洞，勿讓總統氣候承諾跳票；取消2.5萬噸免徵額、碳洩漏風險產業2折優惠；調降碳權扣減比例，物放大碳權效益，拒絕排放大戶漂綠；公開企業自主減量計畫，未達成須設置追繳利息及罰則；碳費優先投入促進減碳、社會效益的公共投資。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，全球各國均面臨通膨壓力，但仍加嚴碳定價制度，台灣碳費開徵日期若持續拖延，誘因「碳洩漏」考量，壓低費率跟提供大幅度免徵額時，最終企業碳管理能力無法跟上國際淨零趨勢，不利綠色競爭力。

趙家緯說，環境部彭啟明欲參考美國補助作法，但台灣過往已有各式補助，發現能源價格反應真實成本之下，補助效果有效，盼台灣氣候政策還是要有健全碳費政策，才有可能搭配「紅蘿蔔的誘因」。

綠盟專員沈宜臻表示，目前企業只要提自主減量計畫，即可取得優惠費率，但若未達成自主減量計畫，不僅毫無罰則，也無需追繳衍生利息，呼籲環境部應設計追繳罰則等制度，以避免企業無視減碳責任。

針對彭啟明喊出「就算碳費0元也要上路」的概念，環境權保障基金會專職律師呂冠輝說，碳費若0元就應不算碳費，若是指搭配優惠費率後0元，一方面無法反應汙染者付費排放成本，另一方面對企業沒有減碳誘因，仍呼籲碳費須達到一定金額，才能促使企業減碳。