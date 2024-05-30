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環團籲AI政府正視碳費子法漏洞 勿淪企業殺價大賣場

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
行政院節能減碳辦公室主任蘇金勝（右）接過環團5大訴求。記者胡瑞玲／攝影
行政院節能減碳辦公室主任蘇金勝（右）接過環團5大訴求。記者胡瑞玲／攝影

碳費費率遲未有結論，而環境部4月29日預告的碳費3子法被批為放縱企業私相遊說殺價的地下大賣場，環團今天呼籲賴清德總統及行政院長卓榮泰所領導的「AI內閣」須正視且修正碳費子法漏洞、取消2.5萬噸、調降碳費扣減比例等，推動實質減碳策略。

環團今於行政院門口召開記者會，呼籲政府須正視且修正碳費子法漏洞，推動實質減碳策略。

環團指出，政府稱碳費並非財政工具，而是「提供誘因、實質減碳」的說法，恐僅是掩耳盜鈴託辭，根據現行子法草案估算，2030年台灣減碳目標恐不到20%，距離台灣宣稱減碳24%的自訂義務，以及國際間減碳40%的共識，相差十萬八千里，還恐讓企業推卸減碳責任，落後歐盟CBAM碳定價，反噬台灣經貿競爭力風險。

環團呼籲新政府慎重查納，建議啟動跨部會協商，修正碳費子法漏洞，勿讓總統氣候承諾跳票；取消2.5萬噸免徵額、碳洩漏風險產業2折優惠；調降碳權扣減比例，物放大碳權效益，拒絕排放大戶漂綠；公開企業自主減量計畫，未達成須設置追繳利息及罰則；碳費優先投入促進減碳、社會效益的公共投資。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，全球各國均面臨通膨壓力，但仍加嚴碳定價制度，台灣碳費開徵日期若持續拖延，誘因「碳洩漏」考量，壓低費率跟提供大幅度免徵額時，最終企業碳管理能力無法跟上國際淨零趨勢，不利綠色競爭力。

趙家緯說，環境部彭啟明欲參考美國補助作法，但台灣過往已有各式補助，發現能源價格反應真實成本之下，補助效果有效，盼台灣氣候政策還是要有健全碳費政策，才有可能搭配「紅蘿蔔的誘因」。

綠盟專員沈宜臻表示，目前企業只要提自主減量計畫，即可取得優惠費率，但若未達成自主減量計畫，不僅毫無罰則，也無需追繳衍生利息，呼籲環境部應設計追繳罰則等制度，以避免企業無視減碳責任。

針對彭啟明喊出「就算碳費0元也要上路」的概念，環境權保障基金會專職律師呂冠輝說，碳費若0元就應不算碳費，若是指搭配優惠費率後0元，一方面無法反應汙染者付費排放成本，另一方面對企業沒有減碳誘因，仍呼籲碳費須達到一定金額，才能促使企業減碳。

行政院節能減碳辦公室主任蘇金勝接過環團5大訴求，他表示，碳費3子法預告後有60天預告期，期間環境部召開好幾場說明會與各界溝通，下周還有2場說明會與環團溝通，今天環團陳述的意見都會報告給院長作進一步處理。

環團今於行政院門口召開記者會呼籲政府須正視且修正碳費子法漏洞，推動實質減碳策略。記者胡瑞玲／攝影
環團今於行政院門口召開記者會呼籲政府須正視且修正碳費子法漏洞，推動實質減碳策略。記者胡瑞玲／攝影
環團今於行政院門口召開記者會呼籲政府須正視且修正碳費子法漏洞，推動實質減碳策略。記者胡瑞玲／攝影
環團今於行政院門口召開記者會呼籲政府須正視且修正碳費子法漏洞，推動實質減碳策略。記者胡瑞玲／攝影

減碳 環團 碳費

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