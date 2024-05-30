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6月禁團令無法解除 李孟諺：適度開放已成團者出團

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
我國禁止組團赴大陸的禁團令6月恢復，目前方向就是適度開放，原本已經規畫成團的，6月1日仍可繼續出團。本報資料照片
我國禁止組團赴大陸的禁團令6月恢復，目前方向就是適度開放，原本已經規畫成團的，6月1日仍可繼續出團。本報資料照片

我國禁止組團赴大陸的禁團令6月恢復，交通部長李孟諺今跟立委前往宜蘭視察受訪表示，今天行院院會公布具體開放內容，目前方向就是適度開放，原本已經規畫成團的，6月1日仍可繼續出團。

李孟諺今天表示，對岸自由行還沒開放來台灣，但台灣已經開放，今年1至4月台灣到大陸觀光旅遊達80萬多人次，遠遠超過大陸1月至4月來台的12萬人次。

他表示，賴清德總統就職典禮時提到，希望本著對等、逐步開放兩岸觀光交流，昨天也跟業者討論，針對6月1日適度開放，今天行院院會公布具體開放內容，希望適度開放後，兩岸觀光交流上能逐步達到自由行和團客全面性交流。

李孟諺指出，希望一步步持續對等開放，讓兩岸人民可以有更多觀光跟交流，目前方向就是適度開放，原本已經規劃成團的，6月1日仍可繼續出團。

交通部長 李孟諺 自由行

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