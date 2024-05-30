170個民團籲加味菸全面禁 國健署曝最新進度

菸害防制法新法上路一年多，目前加熱煙持續審查中，且未有任何廠牌通過。台灣拒菸聯盟今日舉行記者會，呼籲520甫上任的賴清德總統正視「菸害防制」，全面禁止加味菸。國健署副署長賈淑麗則表示，目前「第二次預告」正在專家會議階段，最近將公布最新禁止的加味清單。

台灣拒菸聯盟由170個民間團體組成，今舉行記者會「報告賴總統：沒有菸害防制，就沒有『健康台灣』」記者會。台灣醫界菸害防制聯盟秘書長、台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，「健康台灣」並沒有納入菸害防制概念，台灣現300萬吸菸人口，每年約2萬人死於菸害，十大死因皆與吸菸有關，最新的成人吸菸率不降反升，青少年使用電子煙3年增加1.4倍，事實顯示沒有菸害防制，就沒有「健康台灣」。

郭斐然說，政府於去年新法上路時只預告禁止「花香、果香、巧克力及薄荷四種口味加味菸」，完全無法保護年輕族群免於菸品誘惑，政府不能再延宕，務必儘速「全面禁止加味菸」。

台灣兒科醫學會理事彭純芝指出，接觸尼古丁很容易上癮，也會傷害發育中的青少年大腦。大腦會一直發育到25歲左右，在青春期吸食尼古丁會傷害控制注意力、學習、情緒和衝動控制的大腦某些部分。在青春期使用尼古丁也會增加未來對其他藥物上癮的風險。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，為預防年輕人加入吸菸的行列、成為吸菸者，歐盟、加拿大與美國皆立法「全面禁止加味菸品」，但台灣至今加味菸完全不設限，「禁止加味菸」政策「是0分」。

林清麗說，菸商為了推廣加熱菸等新型菸品，即由特定組織與有心人士提出「減害」、「健康的選擇」、「民意的要求」等假議題，甚至帶風向汙衊反菸團體「只禁新興菸品，不禁紙菸」。同時，在政府未通過任何一款加熱菸上市審查前，就大肆違法舉辦說明會，對便利商店員工與工讀生進行加熱菸推廣行銷，這些都是菸草公司的詐術，目的就是要吸引更多年輕人加入使用菸品的行列。

對此，賈淑麗表示，國健署先前第一次預告花香、果香、巧克力及薄荷四種口味禁止後，收到1000多則意見回應，因此第二次預告目前正在加緊研議中，已進行過許多次專家會議，包括公衛、法治、學界代表，同時也跟先進國家互動，了解各國的做法。

賈淑麗說，今年2月國際會議結束後，國健署已著手國內專家會議的討論，希望取得修法的最大公約數，根據菸害防制法第10條第一項「菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物」部分，第二次加味菸禁止名單將儘快公布。

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