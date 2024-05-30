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馬力斯颱風將生成 路徑恐「通過台灣上空」 粉專：西部有較強雨勢訊號

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶性低氣壓今、明兩天先往北移動，朝中國廣東、香港、澳門一帶前進，在登陸前有機會成為今年第2號馬力斯颱風。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
熱帶性低氣壓今、明兩天先往北移動，朝中國廣東、香港、澳門一帶前進，在登陸前有機會成為今年第2號馬力斯颱風。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

原先位於南海的熱帶擾動，已增強為熱帶性低氣壓。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估今、明兩天會先往北移動，朝中國廣東、香港、澳門一帶前進，在登陸前有機會成為今年第2號馬力斯颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預期周六抵達華南上空後，再順著導引氣流轉東快速通過福建，最後橫越台灣海峽，通過台灣上空，不過此時可能剩下熱帶低壓或普通低壓。

󠀠至於影響程度評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前資料來看，周末期間從福建出海通過台灣上空時，將進一步帶動西南風及豐沛水氣，會讓降雨情形更加明顯，尤其西部地區位於迎風面有較強雨勢、風勢的訊號。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這個熱帶低壓的一舉一動，將決定本周末各地雨勢大小，安排室外活動的朋友務必多加注意。

福建 颱風

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