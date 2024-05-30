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立委促補助老人健保費 衛福部：世代公平不建議修法

中央社／ 台北30日電

藍白立委提案修正老人福利法，明定由中央補助老人健保費，並制定綜所稅排富標準。對此，衛福部次長呂建德今天表示，台灣將邁入超高齡社會，除了量能負擔，亦須考慮世代公平，因此建議維持現行條文。

有鑑於各縣市補助老人健保費標準不一，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團及部分在野黨立委提出老人福利法修正草案，增訂中央主管機關補助老人健保費規定，明定最近一年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅率未達20%者，由中央主管機關補助。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查老人福利法部分條文修正草案。對於在野黨提案，呂建德今天在立法院表示，為協助經濟困難及減輕老人繳納保險費負擔，依「老人參加全民健康保險無力負擔費用補助辦法」，已經以排富、優先照顧弱勢為原則，由衛福部全額補助中低收入的70歲以上老人健保費。

呂建德指出，有關立委及黨團建議中央主管機關針對最近一年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率未達20%的老人，全額補助參加全民健康保險的保險費、部分負擔費用或保險給付未涵蓋的醫療費用，衡酌台灣全民健保是透過全民納保以發揮自助互助、風險分攤及基本保障功能，是各取所需，也要各盡所能。

呂建德表示，台灣已進入高齡社會，推估2026年將邁入超高齡社會，青壯年人口負擔日益加重，保費制度除基於量能負擔，亦須考慮世代公平，因此建議維持現行條文。

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