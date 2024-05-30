7縣市已步入超高齡社會 肌肉流失加速長者頭號威脅

我國已經有7個縣市進入超高齡社會門檻，然而，長壽並不代表健康。台灣整合照護學會理事、台北榮民總醫院高齡醫學中心研發推展科主任彭莉甯表示，健康餘命跟平均壽命仍有差距，並且隨著年齡增長肌肉流失的速度會愈來愈快，有高達三之一長者有肌肉流失的風險，一旦有肌少症，可能會有糖尿病、營養不良、憂鬱纏身等風險。

年齡越高肌肉流失速度愈快，比較國人平均壽命及健康餘命分別為79.84歲及72.43歲，相當於，臨終前國人恐長達7.4年處於失能、長期臥床疾病纏身的狀態。亞培總經理黎亞諾表示，台灣老人平均臥床人數長達8年，比世界平均5年還多，相關數據也顯示老年生活照顧上，行動力跟自我照顧有高度相關。

肌肉是健康的根基，長者三高、失能等問題恐伴隨而來。彭莉甯指出，肌肉流失是導致體力下降的根本原因，更會衝擊民眾的生活，如糖尿病風險增加5成、失能風險提升36%、高血壓風險提高2成，認知障礙、行動能力變差等風險也會持續攀升。40至80歲之間恐流失4成肌肉，因此若放任肌肉減少，會有「百病纏身」的可能。

彭莉甯表示，以往僅能鼓勵多補充蛋白質、多運動，解方有效，但研究發現「HMB」可以維持肌肉穩定、減少蛋白質分解、促進蛋白質合成。HMB由必需胺基酸白胺酸而來，但是轉換率僅有5%。依據《HMB肌少治療白皮書》建議，以一般肌肉健康者，每天至少約需要0.75克HMB來維持肌肉狀態，相當於25顆雞蛋、14盒豆腐；若是肌少症則需要更多每天約3克。

藝人任賢齊擔任肌肉健康衛教大使，現年58的他分享，自己熱衷極限運動，持續挑戰越野摩托車、腳踏車、滑板等活動，但是為避免肌肉流失速度過快，會搭配營養品維持體力，並建議民眾擺脫自身「肌」太軟的困境。

《HMB肌少治療白皮書》由亞洲肌少症工作小組召集人陳亮恭等11位肌少權威組成專家小組，提出HMB的每日建議攝取量，說明要維持肌肉健康的建議攝取量。然而，HMB難從日常飲食中攝取足量，民眾可選擇具科學實證營養成分HMB與多重蛋白質的均衡營養補充品，多管齊下促進肌肉健康。