夏季出遊採購趣！「iPhone卡緊收」把手機變成刷卡機，頭家收款方便又放心

夏日來臨，換季採購、出遊踏青活動多，是各市集、商家、攤販生意最好的黃金時段。迎接大批排隊消費人潮，商家結帳速度也要加快才行！

夏季旅遊餐飲和採購需求旺盛，商家提供多元支付方式，是吸引客人上門的一大誘因。 圖／shutterstock提供

現代消費者支付方式多元，除了現金以外，還有信用卡、金融卡轉帳、Apple Pay以及其他數位錢包等，台新銀行力挺頭家，不只首創「台新手付APP」讓手機變身刷卡機，今年初加入「iPhone 卡緊收」，讓台新手付功能更完善，提供商家無與倫比的便捷收款服務。無論何時何地，面對各種付款需求，都能透過手機完成收款，不受空間限制！

「台新手付APP」加入「iPhone 卡緊收」功能，提供商家無與倫比的便捷收款服務。 圖／台新銀行提供

很多消費者體驗過「iPhone 卡緊收」功能，都不約而同地發出讚嘆聲，直呼：「怎麼這麼方便！」只要把信用卡放到iPhone手機上，「嗶」一下就能快速感應、完成收款；使用Apple Pay與其他數位錢包支付時，也只需請顧客將手機對著收款iPhone頂部的感應標誌，即可感應支付，「iPhone 卡緊收」就是這麼體貼又方便！

使用Apple Pay與其他數位錢包支付時，只需請顧客將手機對著收款iPhone頂部的感應標誌，即可感應支付。 圖／台新銀行提供

收款更靈活、交易更安全

相較傳統刷卡機，「台新手付」*「iPhone 卡緊收」具備更高的靈活性，讓小型商家不用額外花空間和繁冗程序安裝刷卡機，需要在外收款的商家也能隨時隨地透過「iPhone 卡緊收」完成收款動作。「iPhone 卡緊收」透過高規格加密機制保護個資安全，且完成交易後，商戶和消費者都能即時收到通知，供商家快速確認收款到帳狀態，讓交易雙方都能安心無虞。

操作簡單、申請方便，老闆都按「讚」！

「台新手付APP」自2021年升級上市以來，深受市集攤商、參展商、小型餐飲業者、旅行社、汽車維修業者等青睞，適合用於一站式銷售、快閃店、餐飲桌邊結帳、零售商店、VIP服務等各式情境場域。

「台新手付APP」介面清楚、操作簡單。 圖／台新銀行提供

「台新手付APP」介面清楚、操作簡單，不分老少，各商家主都能輕鬆上手，是它圈粉的主因。搭配台新手付API，可免除支付產品開發和維護的成本和繁瑣流程，對精打細算的企業主來說更具吸引力。同時，申請「台新手付APP」不用跑銀行，只要網路線上申請，銀行快速審核，商家就能輕鬆完成數位金流轉型，透過全方位的便利支付服務，大大增進消費者來店光顧的意願。

夏天打算國內旅遊、踩點打卡、尋訪在地美食的朋友，不妨順道體驗一下「台新手付APP」結合「iPhone 卡緊收」的超神速收款功能！想要把握夏季商機的老闆、企業主，正所謂「工欲善其事，必先利其器」，快讓手機成為你便利安全的「收款神器」，助你不錯失任何商機，好運龍總來。

現在就來了解「iPhone 卡緊收」：

設備條件:iOS 16.4(含)以上版本的 iPhone XS 或更新的機型

申請方式:

謹慎理財 信用至上

●差別循環信用利率：一般消費及預借現金為6.75%~15%，依電腦評等而定 ●預借現金手續費：預借現金金額X3%，不足NT$100以NT$100計算 ●循環利率之基準日為104年09月01日