藍白提修法全面補助老人健保 衛福部：應考量世代正義

藍白立委今提案修法，由中央補助老人健保費，訂定綜合所得稅標準並排富，衛福部次長呂建德回應，健保議題仍應評估量能付費、風險分擔，以20%稅率計算，這個級距是年所得121萬至241萬，換算平均值，老人每月12萬、年輕人所得中位數3萬7500元，等於收入3萬多要負擔收入12萬長者的費用，政策應同時要考量世代正義、避免相對剝奪感。

立法院社福及衛環委員會，今進行《老人福利法》第22條與第25條修法草案，其中第22條涉及老人健保費補助，立委提案，增設老人健保費補助規範，最近一年所得稅稅率未達20%者，健保費由中央全額補助，形同訂定排富條件，衛福部建議應維持原條文。

國民黨立委王育敏說，每個縣市處理65歲以上長者健保費的方式不盡相同，六都均以申報綜所稅率級距為補助基準，台北市與桃園市為級距20%以下，新北、台中、台南和高雄，都是5%以下，基隆市65歲以上不排富，離島則為中央全額補助等，是否符合公平原則？呂建德回應，全民健保採量能付費、風險分擔，目前對70歲以上的低收與中低收入戶，由衛福部每年10億預算撥補。

民進黨立委黃秀芳指出，讓年輕人負擔老人健保費，是否符合世代公平正義？呂建德表示，如依照20%的所得稅率來算，這個級距是年所得121萬至241萬，平均每月收入12萬，而年輕人所得中位數3萬7500元，形同收入3萬多的年輕人，負擔收入逾10萬長者的健保費，整體而言還是要考量整個經濟環境，是否會對世代負擔產生影響。

黃秀芳強調，低收、中低收的邊緣戶，更需要政府幫忙，這部分要好好思考、讓真正需要幫忙的得到照顧，希望福利越來越好，年輕人不要有被剝奪感，呂建德回應，《社會救助法》等法規會做相應調整，照顧到邊緣戶、把錢花在刀口上，照顧真正需要幫助的長輩。

另外，去年藍白總統候選人，均提出中央全額補助65歲以上長者的健保費，衛福部與行政院緊急開會討論出，針對健保第六類中，65歲以上，無工作、沒有收入，且無家屬撫養的保險對象進行補助，每月全額補助健保費用826元，粗估編列約100億元公務預算支應，健保署則盤點該族群，約70萬人沒有任何依附對象。

王育敏質疑，政策是否還存在？還是選完就不認帳了？呂建德回應，當時衛福部的說法是，還要再研議，政策一定是延續的，但目前還在研議，絕對不會當作沒這回事。

今天討論的《老福法》第25條，則與老人搭乘國內公、民營水、陸、空大眾運輸工具、進入康樂場所及參觀文教設施，可享半價優待，立委提案陪伴者同享優待，呂建德說，老年人口快速增加，如在立法擴大優惠範圍或調整票價，涉及跨部會、各地方政府財務支出、補貼機制等，整體而言，上須通盤研議，建議維持現行條文。