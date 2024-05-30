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小男生問「有戴套還需吃藥嗎？」 名醫1句話開釋：別怪我機車

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

性行為是讓伴侶之間感情增溫的方式之一，不過倘若還沒做好當爸媽的準備，一定要做好事前避孕。婦產科名醫蘇怡寧日前收到一名小男生的私訊，詢問說「如果每次性行為都會戴保險套，那還需要吃事前事後藥嗎」？只見蘇怡寧跳脫「要」與「不要」的制式回答，僅告訴對方「人生很多事情是選擇題而不要當成是非題」，讓不少粉絲大讚有智慧。

蘇怡寧在臉書曝光一則對話訊息，一名男子似乎很擔心即便有做足避孕措施，還是可能會意外中獎。蘇怡寧對此有感而發，告訴粉絲「很多時候，或許會有同學覺得我回答很機車，或者說為什麼我不直接給答案」，他直言自己比較愛惜羽毛，對事情會想得比較多，因此給出兩大建言。

首先，蘇怡寧稱讚該名男網友「有戴保險套很好」，同時強調這世上沒有一種避孕方法是百分之百有效的。蘇怡寧隔空喊話，「我不知道你要求有多高，很難回答你這樣就夠還是不夠的問題」，因此他選擇不要斬釘截鐵地給出答案，以免將來有一天對方的女朋友懷孕了，「你又要寫訊息來怪我說『阿你不是說這樣就夠』」。

接著，蘇怡寧告訴該名男網友「你有戴保險套對你來說或許是夠的」，不過他也假設一種情況，那就是「你知道你女朋友在吃避孕藥，你覺得你有戴保險套應該就夠了，你希望她可以不必吃藥，所以才來問我」。蘇怡寧表示，面對網友的提問，自己必須站在不同的角度去思考，而他考慮的因素還包括「有沒有可能，跟你女朋友在一起的，有人不喜歡戴保險套」？

蘇怡寧補充說「我的人生很難，我考慮比較多」，勉勵該名男網友看完他的回答後「別往心裡去」。與此同時，蘇怡寧也公開稱讚該名男子，「這位同學很棒，他是有『戴』保險套，而不是只有『帶』保險套，只有『帶』是沒有用的，要『戴』」。不少粉絲看完紛紛表示「怕就別做，做就別怕」、「很有智慧的一句話耶！確實是要當成選擇題，不是絕對的是非題」、「我喜歡這個回答」。

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