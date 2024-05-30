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捷運環狀線6/3起取消直達車 北段班距縮短至15分

中央社／ 新北30日電

因運量提升，捷運環狀線6月3日起取消直達車，採雙線雙向「站站停」模式，北段「新北產業園區站到板橋站」班距縮短至15分鐘，南段「大坪林站到中和站」尖峰班距縮短至7至8分鐘。

4月3日花蓮外海強震造成新北環狀線板新站（Y15）至橋和站（Y13）間連接梁柱的盤式支承損壞，進而導致11處鋼箱梁錯位，也造成軌道變形。新北市長侯友宜日前說，修復時間至少要1年。

新北捷運公司今天說，目前環狀線運量較地震初期回升1成至1.5成，每天約有3.3萬人次搭乘。

捷運公司表示，環狀線北段沒有列車折轉區，採單線雙向運轉，目前班距約23分鐘，雖已推出固定回送直達車模式，班距仍較長，無法有效緩解旅客逐漸增量狀況。

捷運公司說，為縮短候車時間並有效運用回送車，北段自6月3日起取消固定回送直達車，全面採雙線雙向「站站停」模式，有效將班距縮短至15分鐘，而環狀線南段「大坪林站到中和站」尖峰班距也將由10分鐘縮短至約7至8分鐘。

捷運公司表示，因回送車與原月台搭乘方向不同，旅客進站前可在車站出入口及驗票閘門前公告海報、列車進站倒數顯示螢幕等處確認列車月台，以免坐錯方向；另外，列車進站倒數顯示螢幕也將顯示列車進站剩餘時間，請民眾配合車站引導、時刻表及月台指引標示搭車。

捷運環狀線 新北捷運

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