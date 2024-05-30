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周末大雨炸全台！ 馬力斯颱風最快明生成 今明赴日注意艾維尼恐亂航班
今年第2號颱風即將生成。中央氣象署預報員徐仲毅表示，台灣南邊一直有低壓帶在發展，特別是在海南島東南東方300公里海面上，今天上午8時發展出熱帶性低氣壓。未來會持續偏北，明晚有機會進入中國大陸東南沿海，之後再持續往偏東的方向走，強度再減弱。
他說，熱低有機會進入陸地前，不排除發展為今年第2號颱風馬力斯，預期進入陸地後強度會減弱，併入為低壓帶或鋒面系統的一部分。
至於艾維尼颱風，偏東北方向移動，徐仲毅表示，未來36小時比較接近日本，今明兩天前往日本的民眾要注意航班資訊。
今天天氣部分，徐仲毅表示，受到低壓帶造成的南方雲系影響，今天南方雲系會北上，影響到台灣天氣，造成中南部地區今天比較容易下雨的狀況。今天午後容易下雨，特別是山區、大台北地區，有可能出現短延時強降雨，尤其可能出現局部性大雨。入夜之後中南部的雨還是會持續，要特別注意。
未來降雨趨勢，徐仲毅表示，明天鋒面會在北部海面這一帶生成，受到它逐漸接近的影響，天氣會變得不穩定。西半部地區容易下雨，東半部地區午後也會有雷陣雨出現，山區容易出現局部大雨。
周末受到鋒面或低壓帶影響，徐仲毅表示，周六、周日各地天氣不穩定，容易有短延時強降雨，以及雷擊、強陣風的現象，要特別留意小區域的劇烈天氣。不排除局部地區有豪雨。下周一鋒面南移到巴士海峽，天氣仍然不穩定，南部有短暫雨，其他地區會有局部短暫陣雨。
一周溫度趨勢，徐仲毅表示，今明兩天北台灣比較悶熱，可能出現30度以上高溫。周六、周日鋒面通過，環境風場逐漸轉為東北風，溫度變得比較舒適的天氣型態，早晚有點涼。中南部溫度趨勢和北台灣類似，但變化沒這麼大。
他說，周末天氣最不穩定，容易有大雨、局部豪雨。留意短延時強降雨、雷擊、強陣風。周五至周六晨金馬容易有霧，注意航班資訊。
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