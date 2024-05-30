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對解除赴陸禁團令仍抱希望 業者：盼政策愈明確愈好

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
隨著6月恢復禁止組團赴陸「禁團令」將至，昨天傳出6月還是朝向不開放，但已招攬的旅客仍可出團。本報資料照片
隨著6月恢復禁止組團赴陸「禁團令」將至，昨天傳出6月還是朝向不開放，但已招攬的旅客仍可出團。本報資料照片

隨著6月恢復禁止組團赴陸「禁團令」將至，昨天傳出6月還是朝向不開放，但已招攬的旅客仍可出團。據了解，行政院院會今將公布6月後開放可出團旅客細節。對此，業者代表仍表示，還是抱有期待，也覺得並非完全沒希望，也許還有溝通的空間，希望政策愈明確愈好，否則會有一些招待團等模糊地帶。

交通部、觀光署昨與21名旅行業代表開會，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁轉述，交通部長李孟諺在會中談話表示，幾個部會仍傾向不解除禁團令的方向，也不允許再打廣告、招攬客戶，但已適時放寬，讓先前規畫6至9月赴陸的旅行團仍可出團，以維護顧客權益。

據轉述，在跨部會協商中，並非陸委會、交通部反對解除禁團令，主要是國安單位態度強硬。業者代表昨已請李孟諺與其他部會加強溝通。據了解，行政院院會今將公布6月後開放可出團旅客方案細節。

台北市旅行公會理事長駱炫宏表示，業者還是期待，也覺得並非完全沒希望，只是在步驟上政府認為要循序漸進完成。今天他們還是要開會，也許還有溝通的空間。

中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成指出，業者有強烈表達，希望政策愈明確愈好，現在這樣的氛圍雖然不會讓旅行社完全沒有生意，但也沒有辦法大開大合做生意，會有一些招待團等模糊地帶。此外，我國擔心大陸統戰，這樣反而更有利於大陸用招待團往來。若無法一步到位，希望可以附帶條件解除禁團令，以民生議題對等，不要再扯上政治。

交通部長 溝通

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