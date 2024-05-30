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颱風馬力斯可能生成 朝中國東南方移動

中央社／ 台北30日電

氣象署今天表示，上午在海南島東南東方有1個熱帶低壓發展，將朝中國東南方沿海移動，有機會發展為今年第2號颱風馬力斯，但預估在接觸中國東南部陸地後就會減弱為熱帶低壓。

根據交通部中央氣象署網站，今年第2號熱帶性低氣壓今天上午8時生成，中心位置在北緯18.5度，東經113.0度，即在中西沙島海面（海南島東南東方約300公里）。

氣象署預報員徐仲毅在氣象記者會中表示，第2號熱帶性低氣壓仍有發展的機會，未來會持續往偏北的方向移動，明晚可能接近中國東南沿海，不排除在進入中國陸地之前就有機會發展為今年第2號颱風馬力斯，但觸碰到陸地後就會減弱為熱帶低壓。

另外，徐仲毅提到，今年第1號颱風艾維尼目前持續朝日本東南方海面前進，未來24至36小時是離日本較近的時間點，提醒今、明兩天前往日本的民眾留意航班資訊。

徐仲毅指出，目前台灣南方海面是1個大低壓帶，受到水氣影響，今天南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區有局部短暫陣雨，各地山區則要留意大雨發生。

徐仲毅提到，明天鋒面接近，全台都有降雨機會，西半部午後可能有局部大雨；6月1日、2日鋒面影響，雨勢明顯，各地都有局部大雨發生的機率。

仲毅 日本 颱風

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