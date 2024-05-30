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助偏鄉原民青年就業 青年職得好評333計畫

中央社／ 花蓮縣30日電

花蓮偏鄉工作機會少，年輕人求職不易，卓溪鄉立山部落青年小麗為照顧母親，在家鄉附近找工作卻難尋，勞動力發展署推「青年職得好評計畫」，助她找到興趣與能力相符工作。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署玉里就業中心業務督導詹淑萍今天告訴中央社記者，推動「青年職得好評計畫」是針對15到29歲失業或待業超過6個月的青年，提供專業諮詢、心理測驗、能力評估等深度就業服務，幫助青年發掘個人優勢，完成個人化的「工作卡」（職涯履歷表），並推介適性工作，穩定就業滿90日，可獲得新台幣3萬元的就業獎勵金。

詹淑萍說，協助卓溪鄉立山部落的23歲小麗為例，小麗高中畢業後到花蓮市擔任旅宿業房務員，由於母親健康因素而辭職返鄉照顧。母親康復後，小麗一直找不到穩定的工作，於是到玉里就業中心尋求協助。

就業服務員與小麗晤談過程中，發現小麗對求職的目標方向並不明確，就服員以「青年職得好評計畫」進行深入諮詢和職業心理測驗，發現小麗高中就讀觀光餐飲科且持有中餐丙級證照，加上她個性親和、工作穩定性高，建議她嘗試餐飲服務和廚務工作，拓展新的就業方向。

考慮到小麗仍需要照顧家人，就服員推介她到離家近、位於玉里鎮上的團膳公司服務，很順利被錄取擔任廚務助理。

團膳公司的後廚大型廚具清潔、大量食材處理，對身材嬌小的小麗是個挑戰，在雇主的支持下，特別調整工作，並增設符合身高的工作檯，小麗也積極學習逐漸適應，迄今已穩定工作1年；雇主肯定小麗的工作態度，未來考慮栽培她擔任二廚，挑戰不同面向的工作內容。

小麗非常感謝玉里就業中心的協助，讓她在兼顧家庭照顧之外，同時擁有穩定的職業發展。

勞動力發展署北分署說明，「青年職得好評計畫」透過深度諮詢、職涯規劃、就業媒合3步驟，掌握需求、提供資源、穩定就業3階段，並在穩定就業滿90日提供3萬元獎勵金的「職得好評333計畫」，透過專業深度諮詢，協助青年釐清職涯方向，找到適合自己的職業，促進個人職涯發展並穩定就業。想進一步了解詳情，可上計畫網站https://gov.tw/jZY、「台灣就業通」網站查詢，或撥打免費客服專線：0800-777-888洽詢。

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