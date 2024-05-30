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勞動部調查職類別薪資 機師月薪逾30萬最高

中央社／ 台北30日電

勞動部今天公布最新調查，機師每月薪資逾新台幣30萬元，為所有職類別首位，其次為精算師20萬元、醫師17萬元，另外，船舶監管人員（含引水人）、職業運動員也超過10萬元。

為了解事業單位各職類的受僱員工人數及薪資水準，勞動部每年辦理「職類別薪資調查」，以從事工業及服務業事業單位為調查對象，統計項目包括各職類全時勞工人數、7月平均月薪及民國111年全年薪數據。

勞動部今天公布調查統計結果，去年7月底工業及服務業全時受僱員工人數802.7萬人，其中工業部門全時受僱員工人數為339.1萬人，以製造業283.6萬人占83.6%最多，服務業部門全時受僱員工人數則為463.6萬人。

細看薪資調查，若以各細職類月薪觀察，以航空駕駛員薪資最高，月薪為31.5萬元，其次為精算師20.5萬元、醫師17.1萬元，另外，包含船舶監管人員（含引水人員）、職業運動員月薪也都超過10萬元。

若以年薪來看，機師也以年薪352.9萬排名首位，其次為精算師339萬元、醫師234萬元、船舶監管人員（含引水人員）194.9萬元、電信工程師167.3萬元、律師166.3萬元，年薪都超過150萬元。

以112年7月工業及服務業全時受僱員工月薪來觀察，主管及監督人員為月薪7.7萬元最高，專業人員6.4萬元次之，基層技術工及勞力工3.2萬元最低；111年全年年薪也以主管及監督人員125.2萬元最高，專業人員101.3萬元次之，基層技術工及勞力工41.1萬元最低。

各職類薪資高低分布與技術層次相關，若以各大職類在各行業的薪資狀況來觀察，專業人員以醫療保健及社會工作服務業（月、年薪各為7.3萬元、103.3萬元）、金融及保險業（7.2萬元、133.6萬元）、運輸及倉儲業（6.6萬元、125萬元）較高。

技術員及助理專業人員以運輸及倉儲業（8.9萬元、119.7萬元）、金融及保險業（6.2萬元、107.9萬元）較高；服務及銷售工作人員也以運輸及倉儲業（6.4萬元、70.8萬元）、金融及保險業（4.9萬元、102.3萬元）較高，其餘各大職類多以金融及保險業、運輸及倉儲業、出版影音及資通訊業較高。

月薪 薪資

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