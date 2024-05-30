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花蓮上午2起規模5以上地震 都是0403餘震

中央社／ 台北30日電

氣象署今天表示，花蓮東方海域上午2起規模5以上地震，皆為403地震的餘震；提醒民眾雖然餘震規模與數量皆明顯趨緩，但仍可能有零星規模5以上地震發生。

根據交通部中央氣象署最新資訊，花蓮縣政府北北東方22.8公里（位於花蓮縣近海）今天上午9時11分發生芮氏規模5.3地震，地震深度17.9公里，最大震度花蓮縣、南投縣與台中市4級。

另外，今天上午7時54分，在花蓮縣政府東方12.7公里 ，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.1地震，地震深度17.1公里，最大震度花蓮市4級。

氣象署地震測報中心地震監測科長廖哲緯今天在地震記者會中說明，判斷2起地震皆為0403花蓮地震的餘震，位於較北的位置；他強調，主震後餘震規模與數量都有明顯趨緩，仍提醒可能會有零星規模5以上地震發生。

廖哲緯指出，氣象署針對規模5.1地震有針對花蓮發布國家警報，規模5.3地震則針對宜花地區發布警報。

廖哲緯解釋，花蓮0403地震的破裂帶範圍從南到北約70公里，評估主震過後3至6個月都會有顯著有感的餘震發生，是應力調整的過程；從時序來看，到目前為止餘震數都已明顯趨緩。

廖哲緯強調，空間上餘震分布一直都是主震的南北兩邊；時間上截至目前還沒有看見地震次數有特別提升的情形；他提醒民眾，近期由於降雨頻繁，要留意地震發生後可能會有山區土石鬆軟、落石等情況。

地震 花蓮 餘震

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