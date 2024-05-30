原民會投入3000萬 助花蓮部落旅遊振興

0403地震，花蓮縣首當其衝，原民會主委曾智勇今赴立院內政委員會進行業務報告指出，除提供花蓮縣族人住宅重建、修繕補助，原民會也將投入3000萬元，推動「花蓮部落旅遊振興計畫」。

原民會業務報告指出，在0403地震復原重建方面，原民會匡列2000萬專案補助花蓮縣族人住宅重建及修繕，修繕部分每戶最高11萬元，重建房屋部分每戶最高50萬元。

針對原住民族教會修繕補助，業務報告指出，花蓮縣教會災損需求共31間，經費共1930萬3000元，由賑災基金會善款支應，今年6月中旬前直接撥付教會執行。另，花蓮縣部落內公共設施災後復建經費提報18件， 經費共5億7780萬4000元，已完成審查，待行政院公共工程委員會核定後即可執行。

此外，為緩解地震對原住民企業及族人生計的衝擊影響，針對原民會原住民族綜合發展基金相關貸款戶、儲蓄互助社原住民創業專案貸款的社員，提供利息全免、本金寬緩、延長繳款期限或協議分期償還，以「從速、從優、從簡」為原則，減輕原住民企業及族人負擔。

針對復甦部落旅遊，原民會也提出3000萬經費，執行「花蓮部落旅遊振興計畫」。

針對復甦部落旅遊，原民會也提出3000萬元經費，執行「花蓮部落旅遊振興計畫」。原民會經濟發展處處長宋麗茹受訪補充，該經費主要真頓有在做部落遊程的部落，補助部落軟硬體設施設備上的維護、維修，以及部落遊程行銷、推廣，計畫已送至行政院，等行政院核定後，預計6月上路。