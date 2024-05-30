都市原住民族發展條例立法卡關 原民會主委曾智勇：3個月提草案

原民會主委曾智勇今於立法院內政委員會進行業務報告。針對多名立委關注「都市地區原住民族發展條例」草案進度，曾智勇說，他認為此條例會衝擊到縣市政府，因此還需要跟部落、地方政府溝通、討論，預計三個月內提出草案版本。

原民會業務報告指出，截至今年4月止，原住民族設籍都市地區人口數已超過30萬人，占原住民族總人口數50.2%。為完善都市地區原住民族權利保障，原民會推動「都市地區原住民族發展方案(112年-116年)」，整合教育部、文化部、內政部、勞動部、衛福部等資源與措施，推動都市地區原住民族基本權利保障、教育提升、語言與文化傳承、就業促進、生活安全、居住權保障及經濟發展等7大項計畫目標，各部會5年經費總計將達77.6億元，其中 112年度實際執行經費達25.7 億元。

此外，原民會將加速研議制定「都市地區原住民族發展條例」並於近期陳報行政院審查後，再報請立法院審議，與目前立委提案版本併案審查。

多名立委關切都原條例草案立法進度。立委鄭天財說，設籍都市原住民人口比率達50.2%，若加上沒設戶籍的，絕對超過65%以上，他在109年10月擔任召委時，曾主持原住民基本法第28條修正條文審查，當時的原民會主委夷將·拔路兒承諾制定都市民住民族發展條例，但四年來原民會召開過很多次會議，邀請地方政府、相關專家學者開會草擬，至今草案版本甚至還未送入行政院。

鄭天財認為，草案還未送行政院，原因在於很多相關部會不願意支持，他主張不必再等行政院版本，直接就立委提案版本審查。

立委陳瑩也說，都會區原民人口已達半數，但許多預算運用還是被匡在原鄉，以建設聚會所為例，礙於法規限制，有些預算很難進到都會區，有沒有行政院草案版本是一個態度，若只有立委版本審查，也是不得已。立委蘇巧慧則提醒，制定這部專法要解決什麼問題、縣市政府態度、相關法律扞格等，原民會應該先說明清楚。

曾智勇說，原民會是一個小型部會，什麼業務都有，需要勞動部、教育部、農業部等其他部會協助，不可能單靠原民會就完成，他直覺都原發展條例將衝擊地方政府，若地方政府不願配合，條例上路也難推動，草案必須召開公聽會，跟部落溝通、地方政府溝通，目前版本還在討論，預計三個月內提出版本，屆時跟立委版本併案審查經更完備。