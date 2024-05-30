u故事／海邊接力賽 瘋媽的淨灘旅程

「像這個綠色的代表是山，藍色的是海，脖子後面這一條紅色的，一直到尾椎是血脈。」海邊的接力賽發起人江昀蒨指著身上細細的三條線，代表的是她對環境最深刻的愛，她原本是位家庭主婦，後來成為幼兒園老師，2019年末爆發疫情之後，經常來到海邊散心，有一天看到一個破碎的保力達B瓶口，讓她起心動念成立公益淨灘團體「海邊的接力賽」。

為了專心「撿垃圾」，江昀蒨還得面對親友疑慮的眼光，「婆婆覺得媳婦這樣子又曬黑又撿垃圾，又不是一個正當的工作不能養家，小朋友可能沒有辦法顧好......」，江昀蒨坦言一開始壓力不小一度讓她蕁麻疹大爆發，但她還是決定放棄「錢」途選擇大海，毅然決然辭去工作，不只自己淨灘，也帶著老公、兩個孩子一起，持續的行動力，外界給了她「瘋媽」的綽號，透過社群的分享，被她感動的人越來越多，互不認識的民眾自發性來到海邊，拾滿一袋一袋的垃圾接力傳到岸邊，北自宜蘭石城南到漢本，106公里長的海岸線都有行動的足跡。